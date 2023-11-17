Chp’li Kılıç'ın Gündeme Getirdiği Külliyat Kız Okulları Hakkında Meb Soruşturma Başlattı

Samsun’da faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Külliyat Kız Okulları hakkında bakanlığın soruşturma başlattığı bildirildi. Konuyu önergeyle gündeme getiren CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, “Bu olayın peşini bırakmayacağım, laik, bilimsel ve karma eğitim karşıtı, yasalara aykırı hiçbir eğitim modeline izin vermeyeceğiz” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Samsun’da faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Külliyat Kız Okulları’nın Arapça dilinde eğitim verip, kız öğrencilere “İslam’ın kızı belgesi” dağıtan okula tepki göstermiş, konuyu soru önergesiyle TBMM gündemine taşımıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen yanıtta, “Olay hakkında Bakanlık müfettişlerince inceleme ve soruşturma çalışmaları başlatılmış olup, devam etmektedir” denildi.

“BAZI OKULLAR YALNIZCA KIZ VEYA YALNIZCA ERKEK ÖĞRENCİLERE AYRILABİLİR”

Bakanlık, “Milli eğitim Bakanlığı bünyesinde ‘Kız okullarının’ açılmasına ilişkin bir çalışma bulunmakta mıdır” sorusuna da; “Milli Eğitim Temel Kanunu’nun ‘Karma Eğitim’ başlıklı 15. Maddesinde ‘Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorluklarına göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir’ hükmü yer almaktadır” yanıtı verildi.

“OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM”

Kılıç, yanıtı şöyle değerlendirdi:

“Bundan iki ay önce Samsun’daki bir okulu gündeme getirmiştim. Burası Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Külliyat Kız Okullarıydı. Bu okulun dili Arapça, başarı belgesi diye de İslam’ın Kızı belgesi veriyorlardı. Bu okulun varlığı Anayasa’ya da Milli Eğitim Temel Kanunu’na da aykırılık oluşturuyordu. Bu okulu gündeme getirdiğimiz andan itibaren veliler, öğretmenler ve sivil toplum örgütlerinin de mücadelemize destek vermesiyle birlikte çok önemli bir adım atıldı. Bu okula Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Verdiğimiz mücadele ile kız okulları hayali kuran Sayın Bakan da yasaları hatırlamak zorunda kaldı. Karma eğitimin yasada yazılı olduğunu belirterek, karma eğitime karşı bir çalışmalarının olamayacağını da beyan etti. Tabii ki bu iş burada bitmedi. Tehditlere, hakaretlere maruz kalsam da yine bu okulların takipçisi olmaya devam edeceğim. Bu konu sadece bir okulun soruşturulmasıyla ilgili değil. Bu okulların mantar gibi türemesinin de engellenmesiyle ilgili. Laik, bilimsel ve karma eğitim karşıtı, yasalara aykırı hiçbir eğitim modeline izin vermeyeceğiz.”

Anka Haber Ajansı