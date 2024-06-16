Chp'li Kış'tan Bakan Bolat'a: "Kurban Bayramı Öncesi Gelen Fahiş Zamlar Konusunda Hangi Önlemler Alındı?"

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Kurban Bayramı öncesi marketlerde fahiş zamlar yapıldığı ve merdiven altı korsan kasapların arttığı yönünde şikayetler aldıklarını söyledi. Kış, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Kurban Bayramı öncesi yapılan zamları, fahiş fiyat artışlarını ve merdiven altı korsan kasapları Ticaret Bakanı’na sordu. CHP’li Kış, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, Kurban Bayramı’nın gelmesiyle beraber, "marketlerdeki fahiş fiyat artışlarını önlemek, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ve etiketlerin denetlenip denetlenmediğine yönelik Bakanlık olarak çalışma yapılıp yapılmadığını" sordu.

"Bu bayramın da tek kurbanı, emekli, işçi ve memur olmuştur"

Kış, şunları kaydetti:

“Kurban Bayramı alışverişi yapan vatandaşlarımızın temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine gelen zamlar konusunda ki şikayetlerini dikkate aldınız mı? Hangi önlemler alındı? Şu anda bırakın kurban kesmeyi emeklilerimiz market alışverişi bile yapmanın lüks olduğunu söylüyor. Seçimler bittiğinde ekmek 4 liraydı 10 lira oldu. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 20 bin liraya dayandı. Yoksulluk sınırı ise 60 bin liraya dayandı. Yardıma muhtaç yoksul sayısı 20 milyonu aştı. Halkın alım gücü düşmüşken, bayramla beraber marketlerde ürünler zamlanmış, merdiven altı üretim artmış, korsan kasaplar türemiştir. Ama Ticaret Bakanlığı bu noktada neler yapmış, etiket denetimi yapmış mı, ne önlemler almış bilmiyoruz. Kısacası AKP’nin yanlış ekonomi politikalarının sonucunu vatandaş ödüyor, AKP iktidarı 22 yılda evlerde ki bayram havasını yok etti. Bu bayramın da tek kurbanı, emekli, işçi ve memur olmuştur."

Anka Haber Ajansı