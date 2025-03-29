Chp'li Konuralp: Ankara'da Bugün İtibarıyla Gözaltında Öğrencimiz Bulunmuyor

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Ankara'daki protestolarda gözaltına alınan öğrencilerin tamamımın savcılık ifadelerinin tamamlandığını ve gözaltında hiçbir öğrencinin kalmadığını bildirdi.

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Ankara'daki protestolarda gözaltına alınan öğrencilerin savcılık ifadelerinin tamamlandığını ve gözaltında hiçbir öğrencinin kalmadığını bildirdi.

CHP, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eylemlerine katılan ve gözaltına alınan öğrencilerin hukuki süreçlerini yerinde takip ediyor.

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gözaltında herhangi bir öğrencinin kalmadığını belirterek, "Ankara'daki protestolarda gözaltına alınan son öğrenci grubunun da savcılık sorguları sona erdi. Bugün itibarıyla gözaltında öğrencimiz bulunmuyor. Ankara Barosu üyesi ve parti yöneticisi hukukçu arkadaşlarımızla birlikte öğrencilerimizin savcılık ifadelerine eşlik ettik.

Ve mücadeleye devam… Hep birlikte ve adalet için, herkes için ve her alanda…" ifadelerini kullandı.

Murat Emir: Korkuyu evde bırakan tüm gençlerimize selam olsun

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"ODTÜ'de birlikte biber gazı yediğimiz, gözaltı süresinde Ankara Adliyesi'nde görüştüğümüz, aileleri ile kapıda çıkışlarını umutla beklediğimiz 33 öğrencimizden 12'sinin doğrudan, 21'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı haberini İstanbul Maltepe Mitingimizden dönüş yolunda sevinçle aldım. Çıkışlarına yetişemediğim, korkuyu evde bırakan tüm gençlerimize selam olsun!"

Anka Haber Ajansı