Chp'li Milletvekilleri, Güzelbahçe Belediyesi'nin Malatya’daki Konteynerkentini Ziyaret Etti

CHP yöneticileri ve milletvekillerinden oluşan heyet, Güzelbahçe Belediyesi’nin afet bölgesi Malatya Yeşilyurt’ta kurduğu konteynerkenti ziyaret ederek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

CHP yöneticileri ve milletvekillerinden oluşan heyet, Güzelbahçe Belediyesi’nin afet bölgesi Malatya Yeşilyurt’ta kurduğu konteynerkenti ziyaret ederek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Parti Meclisi üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Parti Meclisi üyesi ve Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerin ardından Malatya Yeşilyurt Aşağıbağlar Mahallesi’nde Güzelbahçe Belediyesi’nin kurduğu konteynerkenti ziyaret etti.

Yapılan çalışmanın takdir edilmesi gerektiğini söyleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şunları kaydetti:

“İzmir’den gelip burada böyle bir konteynerkent kurup, günlük bin vatandaşımıza yemek çıkarmak büyük bir dayanışma ve takdir edilecek iştir. 11 ilimizi etkileyen bu deprem büyük bir yıkım yaratmıştır. Yaralarımızı sarmak için hepimizin hiçbir siyasi düşünce gütmeden halkımıza el uzatması gerekiyor. Güzelbahçe Belediyesi bin 300 kilometre uzaklıktan yardım elini uzatabiliyorsa Malatya Yeşilyurt’a tüm belediyeler ve kurumlarda bunu yapmalıdır. Gün dayanışma günüdür, birli olma beraber olma günüdür.”

Ziyaretlerinden dolayı milletvekillerine teşekkür eden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ise “Burada elimiz bir vatandaşımıza uzanıyor, bir vatandaşımıza sıcak bir çorba verebiliyor, bir vatandaşımızın sıcak bir ortamda kalmasını sağlıyorsak bizden daha mutlu kimse yoktur. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci dayanışarak ve birlikte aşacağız. Umarız böyle bir felaketle bir daha karşılaşmayız. Malatya Yeşilyurt’a yardım için değil burada halkımızla bir arada olmak, oturum güzel günler geçirmek en büyük temennimizdir. Sayın vekillerimizin ziyaretleri büyük güç verdi bizlere. Teşekkür ediyorum vekillerimize” dedi.

Anka Haber Ajansı