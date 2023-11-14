Chp’li Milletvekilleri İle İl Başkanları Tbmm’de Grup Toplantısında Bir Araya Geldi

CHP grubu, TBMM’de il başkanları ile basına kapalı grup toplantısında bir araya geldi. Toplantının açılışında bir konuşma yapan Genel Başkan Özgür Özel, çıkışta yaptığı açıklamada, “ 81 il başkanımızı grubumuz ile bir araya getirdik. Kendi aralarında tanışma ve değerlendirme toplantısı yapıyorlar. Bundan sonra birlik, bütünlük halinde büyük bir moralle çalışmaya devam edecekler” dedi.

CHP grubu, TBMM’de il başkanları ile basına kapalı grup toplantısında bir araya geldi. Toplantının açılışında bir konuşma yapan Genel Başkan Özgür Özel, çıkışta yaptığı açıklamada, “ 81 il başkanımızı grubumuz ile bir araya getirdik. Kendi aralarında tanışma ve değerlendirme toplantısı yapıyorlar. Bundan sonra birlik, bütünlük halinde büyük bir moralle çalışmaya devam edecekler” dedi.

CHP’li milletvekilleri ile il başkanları TBMM’de basına kapalı grup toplantısında bir araya geldi. Genel Başkan Özgür Özel, toplantının açılışını yaptı. Özel, kapalı grup toplantısından çıkışında toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, şunları söyledi:

“81 il başkanımızı grubumuz ile bir araya getirdik. Kendi aralarında tanışma ve değerlendirme toplantısı yapıyorlar. Ardından hep beraber grup toplantısını izleyecekler. Ben açılışına katıldım. 81 il başkanımız ve 128 milletvekilimiz burada. Sayın Engin Altay ile Seyit Torun KEİPA toplantısında ülkemizi temsil etmek için yurt dışındalar. Ben de bir teşekkür ve açılış konuşması yaptım. Şimdi il başkanlarımızla grubumuz hep birlikte grup toplantısını beklerken, bir tanışma, çünkü çok yeni seçildiler daha herkes birbirini tanımadı. İl başkanları albümümüz, milletvekili albümümüz karşılıklı olarak verildi. Bundan sonra birlik, bütünlük halinde büyük bir moralle çalışmaya devam edecekler” dedi.

Özel, ‘Bir tanışma toplantısı mı” şeklindeki soru üzerine de “Şu anda 81 il başkanımız ile yurt dışında görevli 2 milletvekillerimiz dışında bütün milletvekillerimiz kapalı grup toplantısında tanışıyorlar. Çünkü pek çoğu birbirini tanıyor ama yeni seçilen il başkanlarımız vardı. Kurultay sürecinde de il başkanları ile milletvekillerini bir araya getirecek bir imkan olmamıştı. Onlar gruba katılmak isteyince 81 il başkanı, böyle bir toplantı düşündük. Öğleden sonra il başkanları toplantısını genel merkezimizde yapacağız” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı