Chp'li Milletvekillerinden Yılmaz Büyükerşen’e Ziyaret

Chp'li Milletvekillerinden Yılmaz Büyükerşen’e Ziyaret

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i makamında ziyaret etti.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e yönelik nezaket ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda Başkan Büyükerşen, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ve CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç’ı makamında ağırladı.

Şehir ve ülke gündemiyle ilgili karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret, çektirilen fotoğraf ile tamamlandı.

Anka Haber Ajansı

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