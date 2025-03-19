Chp'li Milletvekillerinin Tbmm'deki İmamoğlu Protestosunun Ardından Genel Kurul Kapandı

Chp'li Milletvekillerinin Tbmm'deki İmamoğlu Protestosunun Ardından Genel Kurul Kapandı

TBMM Genel Kurulu, kürsüyü işgal ederek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden CHP'li milletvekillerinin işgali sonlandırmaması sonucunda kapandı. CHP milletvekilleri, TBMM'den CHP Genel Merkezi'ne yürüyor.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu, kürsüyü işgal ederek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden CHP'li milletvekillerinin işgali sonlandırmaması sonucunda kapandı. CHP milletvekilleri, TBMM'den CHP Genel Merkezi'ne yürüyor.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu sabah gözaltına alınmasına tepki gösterdi. CHP'li milletvekilleri de Başarır'ın konuşması sırasında kürsüye gelerek Başarır'la beraber kararı protesto etti. Başarır'ın konuşmasının bitmesinin ardından da kürsü işgaline devam eden CHP'liler, "Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiç birimiz" ve "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı. Protestoya DEM Partili milletvekilleri de alkışlarla destek verdi.

CHP'li milletvekillerinin kürsü işgalini sonlandırmaması sonrasında TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Genel Kurul'un kapanmasının ardından CHP'li milletvekilleri, TBMM'den CHP Genel Merkezi'ne yürüyüşe geçti.

Anka Haber Ajansı

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