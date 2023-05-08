Chp’li Murat Bakan: “Bu Ülkede Süleyman Soylu’dan Daha Provokatör Bir Adam Yok””

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Erzurum’da yapılan saldırının ardından İmamoğlu’nu ‘provokatör’ olarak suçlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösterdi. Bakan, “Bu ülkede Süleyman Soylu’dan daha provokatör bir adam yok” dedi. Bakan, saldırıdan sonra Erzurum’da görev yapan çok sayıda polisin kendisine durumdan rahatsızlık duyduklarını belirten mesaj attıklarını söyledi.

KERİM UĞUR

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Erzurum’da yapılan saldırının ardından İmamoğlu’nu ‘provokatör’ olarak suçlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösterdi. Bakan, “Bu ülkede Süleyman Soylu’dan daha provokatör bir adam yok” dedi. Bakan, saldırıdan sonra Erzurum’da görev yapan çok sayıda polisin kendisine durumdan rahatsızlık duyduklarını belirten mesaj attıklarını söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğradı. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Erzurum’da yaşanan saldırılardan rahatsızlık duyduklarına ilişkin kendisine ilde görevli polislerden mesajlar geldiğini belirterek, bu mesajlardan birini dün Twitter hesabından paylaştı.

Bakan, İmamoğlu’na yapılan saldırıyla ilgili ANKA Haber Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu. Bakan şunları söyledi:

“POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNDA KENDİNE TANIMLANMIŞ OLAN GÖREVİ YAPMAK ZORUNDA”

“Dün çok üzücü görüntüler izledik, hiç yaşanmaması gereken. Türk siyasi tarihine de Erzurum açısından olumsuz geçen, Erzurum’un hiç hak etmediği görüntüleri gördük. Provokatör önceden organize olmuş ellerinde taşlarla miting alanının kenarlarında bekleyen fotoğrafları da gördük. Elinde Türk bayrağı olan kadınlara, çocuklara, yaşlılara taş attılar insanlar yaralandılar. Orada bazı görüntülerde Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarında da polisin olaylara müdahale etmediği noktasında bir açıklaması vardı. Haklı olarak. Çünkü orada güvenliği sağlaması gereken polis. Polislerle bir gönül bağımız var onların sorunlarıyla ilgileniyoruz.

Dün polislerden çok mesajlar geldi bana binlerce mesaj geldi. Polisin bu olaydan ne kadar rahatsız olduğunu gösteriyordu bunlardan birini de ben tweet olarak attım. Polis ‘Ben utanç duyuyorum Erzurum’daki görüntülerden. Bunun sebebi polis memurları değil bizim vasıfsız yöneticilerimiz yalaka yöneticilerimiz asıl sorumlu bunlar polisle bunları ayırın’ diyordu o mesajı paylaştım. Polis vazife ve salahiyet kanunda kendine tanımlanmış olan görevi yapmak zorunda. Yani polis amiri kanunsuz emir verse dahi o emre uymamalı, elinde taşla orada bekleyen insanı da uyarmak zorunda bu onun sorumluluğunu ortadan kaldırmıyor. Asıl mesele şu; polis teşkilatından bir milletvekiline hatta İçişleri Bakanı doğrudan hedef almasına rağmen o milletvekiline binlerce mesaj gelmesi sosyal medyadan ve bu işten rahatsızlığını bildirmesi ‘Biz AKP’nin polisi değiliz, biz kimsenin polisi değiliz devletin polisiyiz’ demesi önemli bu yüzden paylaşmak istedim bunları.”

“BU PROVOKASYONLAR DEVAM EDEBİLİR AMA BU PROVAKASYONA GELMEMEK LAZIM”

CHP’li Bakan, provokasyonların devam edebileceğine dikkat çekerek “Bu provokasyonlar devam edebilir yani Erzurum’da yaşanan başka yerde de yaşanabilir, biz bunlara hazırlıklıyız böyle olabileceğini biliyorduk. İktidarda bir panik havası var. Ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Öfkeleri bu provokasyonların sebebi de kaybedecek olmaları. Bizim bu kutuplaştırıcı dile karşı tekrar sevginin diline hâkim kılmamız lazım zaten bunun için iktidara geleceğimizi söylüyoruz. Bitsin artık Türk’ü, Kürt’ü, Alevi’si, Sünni’si, sosyal demokratı, milliyetçisi…Hepimiz bu toprağın çocuğuyuz aynı vatanın evladıyız ortak değerler noktasında birleşmemiz lazım derken bu provokasyonlara da gelmemek lazım aynı şekilde karşılık vermemek lazım. Biz vatandaşlarımızın vermeyeceğini biliyoruz ama buradan gene uyarıyorum” diye konuştu.

“BU ÜLKEDE SÜLEYMAN SOYLU’DAN DAHA PROVOKATÖR BİR ADAM YOK”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaşanan olayların ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik ‘provokatör’ sözlerini değerlendiren Bakan, şunları söyledi:

“Türkiye’de herhalde gelmiş geçmiş en büyük provokatör Süleyman Soyludur. Süleyman Soylu’dan daha provokatör bir insan yok. Herkes ile ilgili yaptığı açıklamalara bakın saygısız, siyasi ahlaktan, siyasi terbiyeyi bir kenara bırakın en basit terbiye ve ahlak kurallarından habersiz bir insan dolayısıyla Ekrem İmamoğlu’na geçmiş olsun demesi gerekirken ‘provokatör’ diyen insan, provokasyonun dik alasını yapıyor demek. Bu ülkede Süleyman Soylu’dan daha provokatör bir adam yok"

Anka Haber Ajansı