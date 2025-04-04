Chp’li Murat Çan: Ekrem İmamoğlu‘Nun Esaretten Kurtulmasına Muhalefet, Oluşturuyoruz Ve Geliştiriyoruz

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)- İmza kampanyasına katılan CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, “Bu işe daha organize bir şekilde, vatandaşlarımızın takdirine ve imzasına sunulacak şekilde 30 milyonun üzerinde imza hedefimiz bu” dedi.

CHP ilçe örgütü Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için Samsun’un Atakum ilçesindeki Ömer Halisdemir parkı önünde imza kampanyası standı açtı. İmza kampanyasına destek veren ve Atakumlulardan imza kampanyasına destek vermelerini isteyen CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, imza kampanyasıyla ilgili olarak şunları ifade etti:

"Biliyorsunuz 19 Mart itibariyle demokrasiye hukuk araçsallaştırılarak bir darbe yapıldı. 18’inde de akademi üniversite araçsallaştırılarak hak edilerek alınmış diploma 35 yıl geri gidilerek iptal edildi. Bunların hepsini topladığımızda önceki süreçte belediye başkanlarımıza yapılan ilçe belediye başkanlarımıza yapılan yargı zulmüyle birleştirdiğimizde sonuç itibariyle bu bir demokrasi darbesi, yargının araçsallaştırılarak yapıldığı bir darbe. Buna mukabil vatandaşlarımız 23 Mart'ta Türkiye'nin her yerinde dayanışma sandıklarına koşarak büyük bir heyecan, büyük bir motivasyonla bir irade ortaya koydu ve Türkiye genelinde 15 buçuk milyon oyla ön seçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tescillemiş oldu.

"İmamoğlu’nun esaretten kurtulması için toplumsal muhalefet oluşturuyoruz"

Bu işe daha organize bir şekilde vatandaşlarımızın takdirini ve imzasına sunulacak şekilde 30 milyonun üzerinde imza hedefimiz budur. Bu 30 milyon imzanın bir anlamı var. Onu da birazdan açıklarım. 30 milyonun üzerinde imza hedefleyerek şu anda demokrasi adına tutsak edilmiş Sayın Cumhurbaşkanı adayımız, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu esaretten kurtulmasına da bir toplumsal bir muhalefet oluşturuyoruz ve geliştiriyoruz. Vatandaşlarımızın da buna ilgisi oldukça yoğun halde. İşte camiden çıkan vatandaşlarımız gelip imzalarını atıyorlar. Ve bu tepkilerin demokrasi adına burada gösteriyorlar. Bu bir parti mücadelesi değil. Bu demokrasi mücadelesi. Cumhuriyetin temelli tepkilerine tekrardan dönme mücadelesi. Toplumun buna verdiği etkiyi, katkıyı görme açısından bunu iktidara gösterme açısından bir parti organizasyonunda topluma açılmış bir imza kampanyası. Biz sadece buna öncülük ediyoruz. Bunu sürükleyen toplumumuzun toplumsal muhalefetin kendisi. Tayyip Erdoğan bugün tek adam rejimiyle kendi eliyle, kendi imzasıyla, kendi mührüyle boykot yapanları gözaltına aldırarak vatandaşa hizmet siyaseti yapan belediye başkanlarını hapse atarak bir uygulama sergiliyor."

Anka Haber Ajansı