Chp'li Murat Çan'dan Samsun’a İstiklal Madalyası Verilmesi İçin Kanun Teklifi

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun’a istiklal madalyası verilmesi için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sunduğunu açıkladı. Kurtuluş Savası sürecinde Samsun’un oynadığı rolle tarihteki yerini aldığını belirten Çan, “Ancak bunun yanında Samsun mutlaka istiklal madalyasıyla onurlandırılmalıdır” dedi.

CHP'li Çan, partisinin Samsun İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. Samsun'a "İstiklal Madalyası" verilmesi için kanun teklifi verdi. Çan, İstiklal Madalyası'nın Samsun'a verilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Tüm Kurtuluş Savaşı’nda veya cephe gerisinde kahramanlık ve fedakarlık gösterenler istiklal madalyası ile onurlandırılmakta. Biliyorsunuz kırmızı yeşil şeritli istiklal madalyası diye cephe savaşı ya da geride mücadele edenlerin böyle ayrıştırıldığı ama sonuçta onurlandırıldığı istiklal madalyası var. Bu madalya kişilere verildiği gibi Türkiye'de şehirlere de verilmiştir. Halihazırda Türkiye'de istiklal madalyası sahip üç şehir var. Maraş, Ayıntap, Şanlıurfa. Bunlar daha sonradan Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa ve bir tane de ilçemiz var. Kastamonu'nun İnebolu ilçesi. İnebolu'nun önemini hatırlarsınız. Filmlere konu olmuştur. İstanbul'dan cephanenin Anadolu'ya çıkarıldığı liman şehrimizdir. Samsun'un ise Milli Mücadele tarihimizde çok daha müstesna bir yeri ve önemi var. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs 1919’u ulusal kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak nitelemiş, Nutuk’unu bu olayla başlatmak suretiyle Samsun'a atfettiği değeri açıkça ortaya koymuştur. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs'ı kendi doğum günü olarak kabul ve ilan etmesi bu somut gerçekliği daha da pekiştirmektedir.

"Samsun mutlaka istiklal madalyasıyla onurlandırılmalıdır"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a 1924 yılında bir kez daha gelmiş, Samsun ve Samsun halkının Milli Mücadele'deki yeri ve önemini şu sözlerle tarihe not düşürmüştür. 'Ben Samsun’u ve Samsun halkını gördüğüm zaman, memlekete ve millete ait bütün düşünce ve kararlarımın yerine getirilebileceğine dair bir defa daha kuvvetle inanmıştım. Samsunluların hal ve durumlarında gördüğüm, gözlerinden okuduğum vatanseverlik ve fedakarlık, ümit ve tasavvurlarımı olumlu bir inanca götürmeye yetmişti..." Evet, 1924’te geldiğinde çok veciz bir sözü daha var. Atatürk'ün Samsun İstiklal Ticaret Mektebi'nde söylediği "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir ve fendir." Dünyada bütün devletler, muasır medeniyetler tarafından örnek alınmış bir sözdür. Türkiye Büyük Millet Meclisi milli bayramlarımızı tayin ve kabul ederken mahalli günleri yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o şehirlere gelişi ve o beldelerin ziyaretlerini deyip genel kavramları esas almıştır. Bunun tek istisnası ise 19 Mayıs'tır. 19 Mayıs tarihinin milli bayram olarak kabul ve ilanı yine bu değer atfının çok önemli yerinde bir ifadesidir.

Özetle Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen Milli Mücadele'ye Samsun ilinin önemi ve katkısı kaçınılmaz bir şekilde büyüktür. 19 Mayıs 1919 tarihinde Tütün İskelesi’nde yakılan direniş ateşi vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması umutlarını yeniden alevlendirilmiş, alevlendirmiş, daha sonra bütün Anadolu'ya yayılarak bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna vesile olmuştur. Samsun şehri söz konusu süreçte oynadığı rol ve bu müstesna niteliğiyle elbette ki tarihteki yerini almıştır. Ancak bunun yanında Samsun mutlaka istiklal madalyasıyla onurlandırılmalıdır. Meclis’e sunduğumuz kanun teklifi aslında benim değil, Samsun'un kanun teklifidir. Dolayısıyla bütün siyasi partilerin ilgisine, desteğine ihtiyaç duymaktadır, gerek duymaktadır. Samsun'u bu teklife sahip çıkmaya, Samsun'un istiklal madalyasıyla onurlandırılması için tek yürek olmaya davet ediyoruz."

Anka Haber Ajansı