Chp'li Murat Emir: "Gençlerden, Çocuklardan Elini Çekmeyen Karanlık Zihniyeti Hep Birlikte Boğacağız"

Chp'li Murat Emir: "Gençlerden, Çocuklardan Elini Çekmeyen Karanlık Zihniyeti Hep Birlikte Boğacağız"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Boğaziçi Üniversitesi'nde bir programa katılan Nureddin Yıldız'a yönelik protestolarda öğrencilerin gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Gençlerden, çocuklardan elini çekmeyen karanlık zihniyeti hep birlikte boğacağız. Selam olsun Boğaziçi'nin onurlu evlatlarına" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Boğaziçi Üniversitesi'nde bir programa katılan Nureddin Yıldız'a yönelik protestolarda öğrencilerin gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Gençlerden, çocuklardan elini çekmeyen karanlık zihniyeti hep birlikte boğacağız. Selam olsun Boğaziçi'nin onurlu evlatlarına" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "6 yaşındaki çocuk evlenebilir" sözleriyle gündeme gelen Nurettin Yıldız'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne gelmesini protesto eden öğrencilerin gözaltına alınmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Alçak zihniyetteki Nurettin Yıldız'ın kampüse gelmesini protesto eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri darp edilerek gözaltına alındı. "Şeriat gelecek" diye slogan atarak Kuzey Kampüsünün demir parmaklarını kıran İBDA-C'li militanları ise aynı polis nazikçe uyararak uzaklaştırıyor. Gençlerden, çocuklardan elini çekmeyen karanlık zihniyeti hep birlikte boğacağız. Selam olsun Boğaziçi'nin onurlu evlatlarına."

Anka Haber Ajansı

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