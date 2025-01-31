Chp'li Murat Emir: Ülkeyi Açık Hava Cezaevine Döndürme Çaban Boşuna Erdoğan!

Chp'li Murat Emir: Ülkeyi Açık Hava Cezaevine Döndürme Çaban Boşuna Erdoğan!

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör’ün tutuklanmasına ilişkin, “ülkeyi açık hava cezaevine döndürme çaban boşuna Erdoğan!”dedi.

(ANKARA)-CHP Grup Başkanvekili Murat Emir Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör’ün tutuklanmasına ilişkin, “ülkeyi açık hava cezaevine döndürme çaban boşuna Erdoğan!”dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör’ün tutuklanmasına tepki gösterdi. Emir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dün gece gözaltına alınan akademisyen ve televizyon programcısı Çiğdem Bayraktar Ör Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile tutuklandı. Bu yazının altına aynı düşüncedeki milyonlarca vatandaş imzasını attığı için ülkeyi açık hava cezaevine döndürme çaban boşuna Erdoğan!"

Anka Haber Ajansı

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