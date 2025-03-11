Chp'li Mustafa Sarıgül: "Ülkemizi Yönetenleri Suriye’deki Akan Kanı Durdurmaya Davet Ediyorum"

Chp'li Mustafa Sarıgül: "Ülkemizi Yönetenleri Suriye’deki Akan Kanı Durdurmaya Davet Ediyorum"

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Suriye'de Alevilere yönelik saldırıları parti olarak yakından takip ettiklerini belirterek, "Ülkemizi yönetenleri Suriye’deki Alevi yurttaşlara yönelik saldırıların durdurulması için çaba göstermeye ve Suriye’deki akan kanı durdurmaya davet ediyorum" dedi. Mustafa Sarıgül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında oğlu Emir Sarıgül'ün "tanık" sıfatıyla ifadeye çağrılmasına ilişkin, "Mutlaka ki Sayın Savcı'nın sorduğu soruların heps

(TBMM) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Suriye'de Alevilere yönelik saldırıları parti olarak yakından takip ettiklerini belirterek, "Ülkemizi yönetenleri Suriye’deki Alevi yurttaşlara yönelik saldırıların durdurulması için çaba göstermeye ve Suriye’deki akan kanı durdurmaya davet ediyorum" dedi. Mustafa Sarıgül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında oğlu Emir Sarıgül'ün "tanık" sıfatıyla ifadeye çağrılmasına ilişkin, "Mutlaka ki Sayın Savcı'nın sorduğu soruların hepsine cevap vermekle mükelleftir. Oğlumun hiçbir vatandaştan ayrıcalığı yoktur ve olamaz" dedi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Suriye'de Alevilere yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Türkiye'deki Alevi yurttaşların Suriye'de yaşanan saldırılara ilişkin endişe duyduğunu vurgulayan Sarıgül, “Suriye yönetimi bile sivillere yönelik saldırıları kabul ederken AK Parti iktidarının bu saldırılar olmamış gibi davranmasını ve Suriye’de yaşanan olayların kışkırtma olduğunu iddia etmesini kınıyorum. Alevi-Sünni ayırmadan söylüyorum. Sivilleri kim öldürüyorsa insanlık suçu işlemektedir” dedi.

Sivil Alevilere yapılan katliamın üstünü kim örtmeye çalışıyorsa bu suça ortak olduğunu vurgulayan Sarıgül, "Herkesi ama herkesi sağduyulu olmaya davet ediyorum. Kutuplaşmayı artırmaması gereken ülkeyi yönetenlerdir. Ülkeyi yönetenler, Alevi-Sünni demeden bütün yurttaşlarımızın sorumluluğunu taşıdıklarını bilmelidir" ifadelerini kullandı.

Yurttaşların endişelerini paylaştığını dile getiren Mustafa Sarıgül, "Yurttaşlarımızın endişelerini gidermek ülkeyi yönetenlerin görevidir. Türkiye, bu vahşete mutlaka müdahale etmelidir. Suriye’de yaşanan bu olayları CHP olarak yakından takip ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in temasları sürüyor. Ülkemizi yönetenleri Suriye’deki Alevi yurttaşlara yönelik saldırıların durdurulması için çaba göstermeye ve Suriye’deki akan kanı durdurmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

"Kanunlar önünde bütün vatandaşlar eşittir"

Mustafa Sarıgül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah düzenlenen operasyonla ilgili olarak, oğlu eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül'ün “tanık” sıfatıyla savcılığa ifade vermek üzere çağrılmasına illişkin soru üzerine, "Oğlum da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, kanunlar önünde bütün vatandaşlar eşittir. Mutlaka ki Sayın Savcının sorduğu soruların hepsine cevap vermekle mükelleftir. Oğlumun hiçbir vatandaştan ayrıcalığı yoktur ve olamaz" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı

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