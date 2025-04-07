Chp'li Oğuz Kaan Salıcı, Chp Genel Başkanlığı'na Yeniden Seçilen Özgür Özel'i Tebrik Etti

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "Partimizin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkanımız seçilen Özgür Özel’i ve Parti Meclisimize seçilen arkadaşlarımızı kutluyor, her birine ayrı ayrı başarılar diliyorum" dedi.

Salıcı, CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kongresi’nde yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Salıcı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Partimizin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkanımız seçilen Özgür Özel’i ve Parti Meclisimize seçilen arkadaşlarımızı kutluyor, her birine ayrı ayrı başarılar diliyorum. Önerdiğimiz Denge ve Dayanışma Listesi’nde yer alan arkadaşlarımı da ayrıca kutluyor, teşekkür ediyorum. Kelimenin tam anlamıyla olağanüstü bir kurultay sürecini geride bıraktık. Her seçim mesaj verir. Cumhuriyetimizin değerlerine birlikte sahip çıktığımız, biber gazını birlikte soluduğumuz yol arkadaşlarımın duyguları ve düşünceleri başımızın üstünedir.

Bu süreçte hakkımda ortaya atılan mesnetsiz iddiaları yalanlarken, fırsatçılığın karşısındaki net pozisyonumu şu sözlerle ifade etmiştim: "Siyasi hayatım boyunca düğün evinin tefçisi, ölü evinin yasçısı olmadım, olmam. Oportünizmin her türlüsüyle mücadelemi sürdürürüm.' Biz, partiliyiz. Partimizin, öncü ve birleştirici rolünün güçlendirilmesi, artık oyun kurucu güç olması ve değişen dünyanın normlarına uyarlanması gerektiğine inanıyorum.

"Türk milletine güven aşılamak zorundayız"

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla yeni bir aşamaya geçen baskı koşullarında, zor bir coğrafyada, son derece ağır ekonomik koşullar altında Türk milletine güven aşılamak zorundayız. Herkes CHP'den birleştirici ve dönüştürücü bir liderlik bekliyor. Bu beklenti ancak insanın duyguları ve aklıyla bir bütün olduğu gerçeği kavranarak karşılanabilir. İçimizde fırtınalar koparan adalet aşkımız, aklın önderliğinde ilerleyen bir siyasetle bütünleşmelidir. Bizler, partimize güvenen herkesle duygudaşlık kurmak ve gereğini yapmakla sorumluyuz.

Aynı zamanda nasıl duyguları tanımayan bir siyasetin kalbi yoksa, hakikatlere dayanmayan bir siyasetin de aklı olmadığını biliyoruz. Zaman, CHP bünyesinde ileri görüşlü fikirleri örgütleme zamanıdır. Kurultay dünde kaldı. Şairin dediği gibi, "Ne kadar söz varsa düne ait, dünle beraber gitti cancağızım, şimdi yeni şeyler söylemek lazım'."

Anka Haber Ajansı