Chp’li Okakın: Çamur Silosundaki Çökmenin Sebebi Tam Olarak İzah Edilebilmiş Değil

Tuzla’daki patlamada yaralanan işçileri ziyaret edene CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın,"Yaralılarımızın durumu genel olarak iyi. Ancak bir yaralımız Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi’nde. Onu da ziyarete ettik. Onun durumu diğer arkadaşlara göre nispeten ağır. Sürecin daha iyiye gitmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Sağlık görevlileri ellerinden geleni yapıyorlar. Çamur silosundaki çökmenin sebebi tam olarak izah edilebilmiş değil. Detaylara dair teknik açıklamaların takipçisi olacağız. Denetim s

(İSTANBUL)-Tuzla’daki patlamada yaralanan işçileri ziyaret edene CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın,"Yaralılarımızın durumu genel olarak iyi. Ancak bir yaralımız Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi’nde. Onu da ziyarete ettik. Onun durumu diğer arkadaşlara göre nispeten ağır. Sürecin daha iyiye gitmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Sağlık görevlileri ellerinden geleni yapıyorlar. Çamur silosundaki çökmenin sebebi tam olarak izah edilebilmiş değil. Detaylara dair teknik açıklamaların takipçisi olacağız. Denetim süreçlerinin takipçisi olacağız" dedi.

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Arıtma tesisinde meydana gelen patlama sonucu 5 işçi yaralandı. Yaralana işçileri hastanede ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın açıklama yaptı. Okakın açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün İstanbul Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer alan arıtma tesisinde Çamur silosunda çökme meydana geldi ve bu çökme esnasında bazı çalışanlar yaralandı. Kimi hafif yaralı kiminin durumu daha problemli. Biz şu ana kadar üç çalışan arkadaşımızı ziyaret ettik, sağlık durumlarını takip ettik. Doktorlarımızla görüştük ve gerekli bilgileri en hızlı çözümler için gereken yerlere iletmekle mükellef hissederek süreci devam ettiriyoruz.

"Sağlık görevlileri ellerinden geleni yapıyorlar"

Yaralılarımızın durumu genel olarak iyi. Ancak bir yaralımız Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi’nde. Onu da ziyarete ettik. Onun durumu diğer arkadaşlara göre nispeten ağır. Sürecin daha iyiye gitmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Sağlık görevlileri ellerinden geleni yapıyorlar. Biz elbette önce işçinin sağlığı önce işçinin güvenliği diyerek sürecin denetim aşamalarına dair tüm detaylarına CHP olarak kurumsal çalışmamızın gerektiği tüm detayları içerecek şekilde uzman arkadaşlarımızla da beraber yürüteceğimiz detaylara çalışacağız. Ancak bugün için en çok üzüldüğümüz konu elbette burada çalışanların kimi Mardin’den gelmiş ve 15 gün sonra buradaki taşeron süreci bitecek. Kimisi İstanbullu burada beklenmedik bir kazayla karşı karşıya kaldılar.

"Çamur silosundaki çökmenin sebebi tam olarak izah edilebilmiş değil"

Çamur silosundaki çökmenin sebebi tam olarak izah edilebilmiş değil. Detaylara dair teknik açıklamaların takipçisi olacağız. Denetim süreçlerinin takipçisi olacağız. Bugün önce işçinin güvenliği önce işçinin sağlığı diyerek yol arkadaşımız olarak gördüğümüz sanayi bölgesi çalışanlarını ziyaret etmeye devam ediyoruz. Hastaların genel sağlık durumunun ekseriyetle hafif orta düzeyde olması bizim için çok sevindirici."

Anka Haber Ajansı