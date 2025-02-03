Chp'li Okakın, Rıza Akpolat, Ahmet Özer Ve Suat Toktaş'ı Ziyaret Etti

Chp'li Okakın, Rıza Akpolat, Ahmet Özer Ve Suat Toktaş'ı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Rıza Akpolat, Ahmet Özer ve Suat Toktaş'ı ziyaret etti.

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Rıza Akpolat, Ahmet Özer ve Suat Toktaş'ı ziyaret etti.

Silivri'de cezaevi ziyaretinden sonra sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Okakın şu ifadeleri kullandı:

"Tutukluluk halleri hukuksuzca süren Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat ve Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer’i Silivri’de Marmara Cezaevi’nde ziyaret ettim. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ı görme imkanı buldum. Yol arkadaşlarımızın, belediye başkanlarımızın morali yüksek. Özgürlüklerinin siyasi kararlarla, korkunç hukuk ihlalleriyle ellerinden alınmasına boyun eğmiyor ve mücadelelerine devam ediyorlar. Metanet, kararlılık ve farkındalıklarıyla onlarla gurur duyuyoruz. Bu kötü günleri arkamızda bıraktığımızda, bugün zulümle muhatap olanların yüzleri güldüğünde biz kazanacağız."

Anka Haber Ajansı

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