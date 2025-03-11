Chp’li Ömer Fethi Gürer: Emekli Bayram İkramiyesindeki Artış Beklentisinde Yine, Dağ Fare Doğurdu

Chp’li Ömer Fethi Gürer: Emekli Bayram İkramiyesindeki Artış Beklentisinde Yine, Dağ Fare Doğurdu

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer emekliye verilecek bayram ikramiyesine ilişkin, "Emekli bayram ikramiyesindeki artış beklentisinde yine, dağ fare doğurdu. İktidar âdeta emekliyle dalga geçti. Emekliye reva görülen artış 1 kilo pirzola parası etmiyor. 2018 yılında bayram ikramiyesi bin lirayken, 1 gram altın 192 liraydı, 5 gram altın alınabiliyordu. 2025 yılında artışla beraber 1 gram altın alınabiliyor, 4 gram altın emekliden çalınmıştır." dedi

(ANKARA)-CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer emekliye verilecek bayram ikramiyesine ilişkin, "Emekli bayram ikramiyesindeki artış beklentisinde yine, dağ fare doğurdu. İktidar âdeta emekliyle dalga geçti. Emekliye reva görülen artış 1 kilo pirzola parası etmiyor. 2018 yılında bayram ikramiyesi bin lirayken 1 gram altın 192 liraydı, 5 gram altın alınabiliyordu. 2025 yılında artışla beraber 1 gram altın alınabiliyor, 4 gram altın emekliden çalınmıştır." dedi

CHP Niğde Milletvelili Ömer Fethi Gürer Türkiye Büyük Meclisi(TBMM) Genel Kurulu’nda emekliye verilecek bayram ikramiyesi hakkında konuştu. Gürer konuşmasında şunları kaydetti:

"Emekli bayram ikramiyesindeki artış beklentisinde yine, dağ fare doğurdu. İktidar âdeta emekliyle dalga geçti. Emekliye reva görülen artış 1 kilo pirzola parası etmiyor. 2018 yılında bayram ikramiyesi bin lirayken 1 gram altın 192 liraydı, 5 gram altın alınabiliyordu. 2025 yılında artışla beraber 1 gram altın alınabiliyor, 4 gram altın emekliden çalınmıştır. Emekli geçinemiyor, emekli olmak isteyen de düşük emekli maaşı nedeniyle olamıyor. Tüm emeklilere -ayrımsız- memura, işçiye seyyanen 15 bin lira artış sağlanmalıdır. Emekli bayram ikramiyesi de maaşı da asgari ücrete eşitlenmelidir. 16 milyon emekliye AK Parti iktidarı zulmetmekten vazgeçmelidir. Emeklilerin hak ettiği yaşam düzeyinde ücret verilmelidir. İntibak düzenlemesi ve aylık bağlama katsayı oranı artırılmalıdır."

Anka Haber Ajansı

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