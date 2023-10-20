Chp'li Onursal Adıgüzel 2017'de Gezi'nin 4. Yılı Anmasına Katıldığı Gerekçesiyle İfade Verdi

Eski CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Gezi Parkı olaylarının 2017 yılındaki 4'üncü yılı anmasına katılması sebebiyle bugün savcılığa ifade vermeye gitti. Adıgüzel ifadesinin ardından, "Gezi'nin 4. yılında milletvekili olarak anma etkinliğine katılmıştık bugün de anma etkinliğine katıldığımız için suçlanıyoruz ve gelip ifademizi verdik" dedi.

Eski CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Gezi Parkı olaylarının 2017 yılındaki 4'üncü yılı anmasına katılması sebebiyle bugün savcılığa ifade vermeye gitti. Adıgüzel ifadesinin ardından, "Gezi'nin 4. yılında milletvekili olarak anma etkinliğine katılmıştık bugün de anma etkinliğine katıldığımız için suçlanıyoruz ve gelip ifademizi verdik" dedi.

Eski CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel hakkında, 31 Mayıs 2017 yılında Gezi Parkı olaylarına ilişkin İstiklal Caddesinde yapılan anma yürüyüşüne katılması nedeniyle "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Adıgüzel, bu dönem milletvekili olmadığı için dokunulmazlığının kalmakmasıyla ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.

ONURSAL ADIGÜZEL: ANMA ETKİNLİĞİNE KATILDIĞIMIZ İÇİN SUÇLANIYORUZ

İfadesinin ardından gazetecilere konuşan Adıgüzel, şunları söyledi:

"Gezi olaylarının 4. yıl dönümünde, barışçıl Gezi direnişinde kaybettiğimiz arkadaşlarımızı anmaya yönelik ve Gezi direnişinin aslında ne kadar barışçıl ve Türkiye'nin özellikle son yıllarında toplumsal muhalefeti yükselten bir olay olduğunu hepimiz biliyoruz bu çerçevede biz de 4. yıla katılmıştık, nasıl Gezi Parkı olaylarında oradaysak. Bir ağacın korunması için aslında bir ağacın değil Türkiye'de ne olursa olsun bunun katılımcı bir yönetim anlayışıyla karar alınması gerektiğini, bir kişinin bir parkın değiştirilmesine karar vermemesi gerektiğini Türkiye'ye duyurmuştu. Dünyaya duyurmuştu binlerce genç. Orada olan gençlerden biri de bendim. 4. yılında da milletvekili olarak anma etkinliğine katılmıştık bugün de anma etkinliğine katıldığımız için suçlanıyoruz ve gelip ifademizi verdik."

AV. AYSEMİN GÜLMEZ: MÜVEKKİLİMİN ANMAYA KATILMASINDA HERHANGİ BİR HUKUKA AYKIRILIK BULUNMAMAKTA

Adıgüzel'in avukatı Aysemin Gülmez ise "31 Mayıs 2017 tarihinde Gezi'nin yıl dönümü nedeniyle STK’lar tarafından düzenlenen yürüyüşe katıldığı için hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle ifade vermiştir. Müvekkilin anayasal hakkını kullanarak Gezi’nin yıl dönümüne katılmasında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmamakta olup, adaletin tecelli edeceğini ve müvekkil hakkında kovuşturmaya yer yok kararı verileceğine inanıyoruz" dedi.

Anka Haber Ajansı