Chp’li Ösen, Ticaret Bakanı Bolat'a Bakan Yardımcısı Gürcan'ın “Kanserojen Ürün” Açıklamasını Sordu

CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ın Çin menşeli e-ticaret firmasıyla ilgili “Günlük 200 bin kargo kanserojen mi diye incelenmeden Çin atölyesinden evinize geliyor” açıklamasını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Ösen, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a “Ticaret Bakanlığı, yurt dışından ithal edilen ürünlerin denetim altına alınabilmesi için bir çalışma yürütmekte midir” diye sordu.

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ın Çin menşeli e-ticaret firmasıyla “Günlük 200 bin kargo kanserojen mi diye incelenmeden Çin atölyesinden evinize geliyor” açıklamasını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Ösen, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a “Ticaret Bakanlığı, yurt dışından ithal edilen ürünlerin denetim altına alınabilmesi için bir çalışma yürütmekte midir” diye sordu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ın e-ithalatla ilgili Kayseri’de yerel bir radyoda kullandığı ifadeleri Meclis gündemine taşıyan CHP'li Ösen, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Ösen, şunları kaydetti:“Ticaret Bakanlığının bugüne kadar hazırlamış olduğu kanunlar ve bu kapsamda yürürlüğe giren yönetmelikler çerçevesinde, uluslararası firmalara, Türkiye’ye temsilci atama yükümlülüğü getirilmiştir. Ancak buna karşın halen, bazı uluslararası e-ticaret firmalarının Türkiye’ye temsilci atamadığı bilinmektedir. Bu durum denetimsizliğe neden olurken bir yandan da e-ithalatla yurda güvensiz ve kalitesiz ürün girişini azaltmak için gümrüksüz alışveriş limiti düşürülüp vergiler artırılmış ancak halen bu soruna tam olarak çare bulunamamıştır.

Nitekim, bu sıkıntıları gündeme getirdiğimiz 5 Mayıs 2025 tarihli önergemiz de halen Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat tarafından yanıtlanmamıştır. Vatandaşlarımızın her gün yurt dışından gelen yüz binlerce denetimsiz ürünle muhataplığı devam ederken, diğer yandan skandal olarak nitelenebilecek bir itiraf da ortaya çıkmıştır.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Mahmut Gürcan, geçtiğimiz hafta Kayseri’de yerel bir radyoya konuk olmuş ve e-ithalatla ilgili soruları yanıtlamıştır. Gürcan, tüm uyarılara rağmen Çin menşeli Temu’nun Türkiye’ye halen temsilci atamadığını belirtirken, bu firmanın Türkiye’ye gönderdiği günlük kargo sayısının 50 binden 200 bine ulaştığını da açıklamıştır. Gürcan bununla birlikte ürünlerin denetimsizliğine ilişkin de önemli bir itirafta bulunmuştur. Gürcan, "Siz Temu'dan alışveriş yaptığınızda hiçbir ürün güvenliği denetiminden geçmeden, kanserojen madde mi, sağlığa zararlı mı incelenmeden direkt Çin atölyesinden evinize geliyor. Bu aslında çok sıkıntılı bir durum" ifadesini kullanmıştır.

Gürcan, artık bu firmaların ürün sertifikalarını sayfalarında yayınlamaları için çalışma başlattıklarını açıklamış ancak bir yandan da "Türkiye'deki platformları yasa içine almışken, onlara belli yaptırımlar yaparken dışarıdan bu kadar elini kolunu sallayarak kendilerine müsaade etmemeyi düşünüyoruz" demiştir. Tüm bu ifadeler, vatandaşlarımızın farkında olmadan kanserojen ürünleri satın alabileceğini, belki de her gün ülkemize yüz binlerce kanserojen ürünün girmiş olduğu riskini açıkça ortaya koymaktadır. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ı bu skandal sözlere açıklık getirmeye çağırmaktayız.”

Ösen, Ticaret Bakanı Bolat’a şu soruları yöneltti:

“Ticaret Bakanlığı, yurt dışından ithal edilen ürünlerin denetim altına alınabilmesi için bir çalışma yürütmekte midir? Türkiye’ye temsilci atamayan uluslararası e-ticaret firmalarına bir yaptırım uygulanacak mıdır?”

Anka Haber Ajansı