Chp’li Özçağdaş, Karaman İl Milli Eğitim Müdürü’nün Nurettin Yıldız’a Plaket Vermesini Tbmm Gündemine Taşıdı

Chp’li Özçağdaş, Karaman İl Milli Eğitim Müdürü’nün Nurettin Yıldız’a Plaket Vermesini Tbmm Gündemine Taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan tarafından Nurettin Yıldız’a plaket verilmesini TBMM gündemine taşıdı. Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, "Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Nurettin Yıldız’a, 'altı yaşındaki çocuklar evlenebilir' dediği için mi plaket vermiştir" dedi.

(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan tarafından Nurettin Yıldız’a plaket verilmesini TBMM gündemine taşıdı. Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, "Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Nurettin Yıldız’a, "altı yaşındaki çocuklar evlenebilir" dediği için mi plaket vermiştir" dedi.

Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından cevaplanması üzerine TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde ‘Bu Zamanda Evlilik ve Aile’ başlıklı konferans veren Nurettin Yıldız’a İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan tarafından plaket verilmesinin nedenini sordu. Özçağdaş, "Sözde ilahiyatçı Nurettin Yıldız, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde "Bu Zamanda Evlilik ve Aile" başlıklı konferans vermiştir. Konferans sonrasında İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan tarafından, altı yaşındaki çocuklar evlenebilir, diyen Nurettin Yıldız’a bir plaket verilmiştir" ifadesini kullandı.

Özçağdaş, Tekin’in "Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Nurettin Yıldız’a ‘altı yaşındaki çocuklar evlenebilir’ dediği için mi plaket vermiştir? Bu sapkın zihniyete geçit veren Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan’a öğrencilerimizin teslim edilmesi doğru mudur? Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan hakkında soruşturma başlatılmış mıdır" sorularına yanıt vermesini istedi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp'li Sevda Erdan Kılıç, Şerafettin Bahadır'a Saldırı Davasında Tanık Olarak İfade Verdi
Chp'li Sevda Erdan Kılıç, Şerafettin Bahadır'a Saldırı Davasında Tanık Olarak İfade Verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Restore Edilen Gümrükçü İshak Ağa Camii’nin Açılış Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Restore Edilen Gümrükçü İshak Ağa Camii’nin Açılış Törenine Katıldı
Pamukkale'de Ak Parti Döneminde Yapımına Başlanan Kaçak Yapı Chp’li Belediye Tarafından Yıkıldı
Pamukkale'de Ak Parti Döneminde Yapımına Başlanan Kaçak Yapı Chp’li Belediye Tarafından Yıkıldı
Özgür Özel: "Beşinci Parti İle Birlikte Kör Topal, Zorla Ayakta Tuttukları Bir İktidar Var"
Özgür Özel: "Beşinci Parti İle Birlikte Kör Topal, Zorla Ayakta Tuttukları Bir İktidar Var"
Chp Genel Başkanı Özgür Özel: "Her Hafta Tayyip Bey’e Ve Akın Bey’e İnananların Sayısı Azalıyor"
Chp Genel Başkanı Özgür Özel: "Her Hafta Tayyip Bey’e Ve Akın Bey’e İnananların Sayısı Azalıyor"
Ali Mahir Başarır: "kayyumu Bu Meclis'te Legalleştirecek Hiçbir Adıma İzin Vermeyiz”
Ali Mahir Başarır: "kayyumu Bu Meclis'te Legalleştirecek Hiçbir Adıma İzin Vermeyiz”
Ekrem İmamoğlu: "Sandıktan Sana Hayalini Bile Kuramayacağın, Tarihe Geçecek Güçlü Bir Tokat Çıkacak"
Ekrem İmamoğlu: "Sandıktan Sana Hayalini Bile Kuramayacağın, Tarihe Geçecek Güçlü Bir Tokat Çıkacak"