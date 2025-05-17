Chp’li Özgür Karabat: 19 Mayıs’ı Milyonlarla Birlikte Kutlayacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, 19 Mayıs’ta İzmir’de yapılacak mitinge katılım çağrısı yaptı. Karabat, "Bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, ilk kurşunun atıldığı, son zaferin yazıldığı kentte, İzmir’de tarihe geçecek bir güne hazırlanıyoruz. Hak, hukuk ve adalet mücadelemizi büyütmek için, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na özgürlük için, 19 Mayıs’ı milyonlarla birlikte kutlayacağız” dedi.

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, 19 Mayıs’ta İzmir’de yapılacak mitinge katılım çağrısı yaptı. Karabat, "Bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, ilk kurşunun atıldığı, son zaferin yazıldığı kentte, İzmir’de tarihe geçecek bir güne hazırlanıyoruz. Hak, hukuk ve adalet mücadelemizi büyütmek için, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na özgürlük için, 19 Mayıs’ı milyonlarla birlikte kutlayacağız” dedi.

CHP, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençilk ve Spor Bayramı dolayısıyla İzmir Gündoğdu Meydanı’nda saat 19.19'da tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu özgürlüğü için miting düzenleyecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile mitinge katılım çağrısı yaptı. Karabat, şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs’ta, saat 19.19’da Gündoğdu Meydanı’ndayız! Bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, ilk kurşunun atıldığı, son zaferin yazıldığı kentte, İzmir’de tarihe geçecek bir güne hazırlanıyoruz! Hak, hukuk ve adalet mücadelemizi büyütmek için, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na özgürlük için, 19 Mayıs’ı milyonlarla birlikte kutlayacağız! Genel Başkanımız Özgür Özel’in katılımıyla, Gençliğin ateşi, halkın iradesi, emekçinin sesi bu meydanda yükselecek! Haydi İzmir! Cumhuriyet için, demokrasi için, değişim için omuz omuza Gündoğdu’da buluşalım!"

Anka Haber Ajansı