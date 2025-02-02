Chp'li Öztunç: "İktidar Yeni Düzenleme İle Eüaş’a Elektrik Dağıtım Şirketlerine Ucuza Elektrik Sağlayacak"

(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, iktidarın, şirketlerin elektrik faturasını düşürmenin yollarını aradığını belirterek, "İktidar yeni düzenleme ile EÜAŞ’a elektrik dağıtım şirketlerine ucuza elektrik sağlayacak" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Öztunç, yaptıı yazılı açıklamada, yeni düzenleme ile EÜAŞ'ın, yerli kömür alıp ürettiği elektriği dağıtım şirketlerine satacağını, serbestçe fiyat belirleyebileceğini belirtti.

İktidarın, şirketlerin elektrik faturasını düşürmenin yollarını aradığını, 2024’te 198 milyar 414 milyon 911 bin lira görev zararı bulunan EÜAŞ'ın bu zararının daha da katlanacağını öne süren Ali Öztunç, "Vatandaş yüksek faturaların altında eziliyor. İktidar yeni düzenleme ile EÜAŞ’a elektrik dağıtım şirketlerine ucuza elektrik sağlayacak. AKP'nin enerji politikası yolsuzluk, usulsüzlük ve kamu zararlarıyla dolu. AKP'nin kötü enerji politikası nedeniyle Türkiye'deki elektrik üretiminin yüzde 83'ünü özel şirketler, sadece yüzde 17'sini kamu yapıyor. Elektrik dağıtımının yüzde 100'ünü özel şirketler yapıyor. Elektrik perakende satışının yüzde 100'ünü yine aynı özel şirketler yapıyor. Geriye kalan elektrik iletim özelleştirme sürecinde. Bir dağıtım şirketi Londra'da bulunan yabancı bir fona satılmış durumda. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'daki vatandaşların ödediği elektrik faturalarının parası doğrudan İngiltere'ye, şirketin kasasına aktarılıyor." değerlendirmesini yaptı.

"Özelleştirmenin ucuz elektrik vaadi hayal oldu"

Elektrik enerjisi sektöründe özel sektöre devredilen hizmetlerin neden aksadığının araştırılması gerektiğini belirten Öztunç, şunları kaydetti:

"Özelleştirme işlemleri yapılırken ortaya konulan hedeflerin hiçbiri gerçekleşmedi. Geldiğimiz noktada ne yurttaşlarımız kaliteli hizmet alabiliyor ne de ucuz elektriğe erişebiliyor. Fahiş elektrik faturaları yetmezmiş gibi vatandaş bir de dağıtım şirketlerinin sorumluluğundaki kayıp-kaçak bedellerini ödemek zorunda bırakılıyor. AKP’nin özelleştirmeye gerekçe olarak sunduğu tüm vaatleri de tıpkı diğer vaatleri gibi kağıt üstünde kaldı. Özelleştirmenin ucuz elektrik vaadi hayal oldu.

Yüksek kazanç elde eden, kendi dağıtım bölgelerinde birer tekel konumundaki elektrik dağıtım şirketlerinin gerekli yatırımları yapıp yapmadıkları ise etkin bir biçimde denetlenememektedir. 2020 yılında yapılan düzenleme ile bu şirketlerin denetimi özel sektöre devredildi. O zaman da uyarmıştık. Gelecekte sorun çıkar diye. Faturalara gizli zam yapan iktidar yine şirketlere kıyak peşinde. Vatandaşın faturasını şişiren AKP zihniyeti şirketlerin faturasını düşürmenin yollarını arıyor. Köprü ve otoyollarda geçiş garantisi ile milyarlarca lirayı şirketlere akıtanlar şimdi de ucuz elektrik garantisi ile dağıtım şirketlerini kalkındıracak."

Anka Haber Ajansı