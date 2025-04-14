Chp'li Öztunç'tan Kahramanmaraş'ta Meydana Gelen Dondan Zarar Gören Çiftçiler İçin Araştırma Önergesi

Chp'li Öztunç'tan Kahramanmaraş'ta Meydana Gelen Dondan Zarar Gören Çiftçiler İçin Araştırma Önergesi

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 10-12 Nisan günlerinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen zirai donun tarıma ve çiftçiye verdiği zarara ilişkin Meclis araştırması açılmasını istedi.

(ANKARA)- CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 10-12 Nisan günlerinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen zirai donun tarıma ve çiftçiye verdiği zarara ilişkin Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş'ta 10-12 Nisan'da hava sıcaklığının -20 dereceye düşmesiyle yaşanan don olayının çiftçiyi ve tarımı olumsuz etkilemesini araştırma önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Önergenin gerekçesinde, yaşanan don olayının Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Tunceli, Erzincan, Kayseri, Sivas ve Denizli gibi birçok ildeki üreticinin mahsulüne büyük zarar verdiğini belirten Öztunç, zarar gören üreticilerin kredi borçlarının ertelenmesi, çiftçiye yönelik faizsiz kredi ve teşvik desteği verilmesi gerektiğini ifade etti.

Önergede, şu ifadeler yer aldı:

"Özellikle küresel ısınmadan kaynaklı ülkemizde 10-11-12 Nisan tarihlerindeki hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler sonucu Türkiye’nin birçok yerinde zirai don gerçekleşmiştir. Termometrelerin -20 dereceyi gösterdiği Kahramanmaraş’ta kayısı, mısır, buğday, üzüm bağları ve meyve ağaçlarını büyük oranda don vurmuş, Dulkadiroğlu ilçesi Bertiz Mahallesi’ndeki ceviz ağaçları olumsuz etkilemiştir. Kahramanmaraş’ta zirai don sebebiyle üreticilerimizin mahsulü büyük oranda zarar görmüştür. 6 Şubat depreminde büyük yara alan Kahramanmaraş ekonomisi, son olarak yaşanan zirai don olayı ile tarımsal üretimde de büyük kayıplar yaşamıştır. Kentin büyük oranda geçim kaynağı olan tarımsal üretiminin devamı için mutlaka oluşan zararın karşılanması ve destek verilmesi gerekmektedir.

Gerçekleşen zirai don sebebiyle Kahramanmaraş çiftçisinin uğradığı zararların tespiti, alınacak tedbirlerin belirlenmesi, çiftçilerimizi tarımsal üretime devam ettirebilecek desteklerin sağlanması ve tarımsal üretimde büyük yara alan Kahramanmaraş’ın afet bölgesi ilan edilmesi amacıyla Anayasamızın 198’nci Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ’nün 104 ve 105’inci Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz."

Anka Haber Ajansı

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