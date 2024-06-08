Chp’li Öztürk’ten Bulgaristan Seçimleri İçin Sandığa Gidin Çağrısı: "Hak Ve Özgürlüklerinize Sahip Çıkın"

ZEHRA DEĞİRMENCİ/ SİBEL KAHRAMAN

(BURSA)- CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, 9 Haziran’da gerçekleşecek Bulgaristan seçimleri için, vatandaşlığa sahip olanlara sandığa gitme çağrısında bulundu. Öztürk, "Sahip olduğunuz haklara ve özgürlüklere, Bulgaristan demokrasisine sahip çıkın" dedi.

Bulgaristan’da 9 Haziran Pazartesi günü AB Parlamentosu ve Bulgaristan Parlamentosu seçimleri yapılacak. Ülke genelinde 166 sandıkta, Bursa’da ise 41 sandıkta Bulgaristan vatandaşlığına sahip olanlar oy kullanabilecek. CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de oy kullanacak vatandaşlara haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkmak adına sandığa gitme çağrısında bulundu.

"Sizi temsil edecek olan yöneticileri seçin"

Öztürk, şöyle konuştu:

"9 Haziran Pazar günü komşumuz Bulgaristan’da genel seçimler ve parlamento seçimleri var. Türkiye açısından niye önemli çünkü Türkiye’de Bulgaristan vatandaşlığına sahip yaklaşık 280 bin Türk vatandaşı var. Bursa’da da 73 bin vatandaşımız var. Bulgaristan demokrasisine sahip çıkmak önemli. Bulgaristan’da 3 yıldır 6. genel seçim. Bir türlü koalisyon net olarak kurulamadı. O yüzden seçime katılım ve Bulgaristan’daki bu hükümet ve koalisyon sorununun çözülmesi için de Türkiye’de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının seçime katılımı çok önemli. Ben buradan Pazar günü yapılacak seçime Bulgaristan vatandaşlığına sahip vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Sahip olduğunuz haklara ve özgürlüklere, Bulgaristan demokrasisine sahip çıkın çünkü buraya gelme nedenlerinizi, zorunlu göç ve yaşananları çok iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla bunların tekrar etmemesi adına orada sizi temsil edecek siyasi partiye oy verin ve onlar için sandığa gidin.

"Seçime katılım için tüm hazırlıklar yapıldı"

Bursa’da 41 tane sandık açılacak.Türkiye genelinde 166 sandık açılıyor. Lütfen seçime gidin. Kendi geleceğiniz için sizi temsil edecek olan yöneticileri seçin. Bu seçimlerin de Bulgaristan’a hayırlı olmasını ve seçim sonrasında da güçlü bir koalisyonun kurulması dileğiyle seçimin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Seçime katılım için tüm hazırlıklar yapıldı. Yerel yönetimler, ilçe belediyeleri ve kamu herkesin sağlıklı bir şekilde oyunu kullanabilmesi için tüm hazırlıklar yapıldı. Hızlı bir şekilde oy kullanmayla ilgili okul sorumluları, yoğunlaşan bölgelerdeki insanlarımızı daha az yoğun olan bölgelere taşımayla ilgili her şey hazır. Sadece gelip oyunuzu kullanın. Her şey oy kullanmak için hazır."

"Bursalı hemşerilerimizi sandık başına bekliyoruz"

Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Nilüfer Temsilcisi Taner Yılmaz ise şunları söyledi:

"Bildiğimiz gibi 9 Haziran Pazar günü Bulgaristan parlamento seçimleri var. Bulgaristan kimliğini bulunduran bütün Türk vatandaşlarımızı, bu hakka sahip olan tüm Bursalı hemşerilerimizi sandık başına bekliyoruz. Burada herkesin bildiği gibi kimliğe nasıl sahip olduysak, oradaki eski geleneklerimizi yürütmek anlamında, akrabalarımızı ve topraklarımızı, geçmişteki bütün varlıklarımızı orada da devam ettirmek için hemşehrilerimize destek anlamında Bulgaristan parlamentosunda güçlü olmak için 28 numaraya 9 Haziran’da oy kullanmanızı bekliyoruz."

Anka Haber Ajansı