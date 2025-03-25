Chp'li Pala: "Bursa Hakkı Olan Kamu Sağlık Yatırımlarını Alamıyor, Halk Özel Hastanelere Yöneltiliyor"

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Bursa’da kamu hastanelerinde yaşanan kapasite yetersizliğini ve kent merkezinde kapatılan veya açılışı geciken hastaneleri Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na yönelttiği yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Pala, "Bursa kişi başına hasta yatağı ve yoğun bakım yatağı bakımından, nüfusu en yüksek ilk on il arasında ne yazık ki son sırada bulunuyor. Bu tablo, Bursa’nın hakkı olan kamu sağlık yatırımlarını alamadığını, halkın özel hastanelere yöneltildiğini açıkça g

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Bursa’da kamu hastanelerinde yaşanan kapasite yetersizliğini ve kent merkezinde kapatılan veya açılışı geciken hastaneleri Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na yönelttiği yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Pala, "Bursa kişi başına hasta yatağı ve yoğun bakım yatağı bakımından, nüfusu en yüksek ilk on il arasında ne yazık ki son sırada bulunuyor. Bu tablo, Bursa’nın hakkı olan kamu sağlık yatırımlarını alamadığını, halkın özel hastanelere yöneltildiğini açıkça gösteriyor" dedi.

Pala, Bursa'daki hastanelerin durumuna ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması talebiyle Mecliste soru önergesi verdi.

"Bursa kişi başına hasta yatağı ve yoğun bakım yatağı bakımından, nüfusu en yüksek ilk on il arasında ne yazık ki son sırada bulunuyor. Bu tablo, Bursa’nın hakkı olan kamu sağlık yatırımlarını alamadığını, halkın özel hastanelere yöneltildiğini açıkça gösteriyor" ifadelerini kullanan Pala, önergede, 2019’da Bursa Şehir Hastanesinin açıldığını, ancak kapatılan Muradiye Devlet Hastanesinin beş yıl geçmesine karşın halen faaliyete geçmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hastane, konum olarak kent merkezindedir ve merkezdeki hastalar için kritik öneme sahiptir. Şehir Hastanesi açılınca buranın kapatılmasıyla birçok hasta için tedavi edici hizmetlere erişim çileye dönüştü. Hastalar şehir dışında açılan Bursa Şehir Hastanesine ulaşmakta çok zorlanıyor, bazı hastalar kent merkezinde yeni açılan özel hastanelere gitmek zorunda kalıyor. Geçen yıllara rağmen söz konusu hastanenin neden hala devreye alınmadığını Bursa halkı merak ediyor."

Hastanenin ne zaman tekrar hizmet vermeye başlayacağını soran Pala, "Muradiye Devlet Hastanesinin deprem güçlendirme ve tadilat inşaatını yerinde inceledim. Bu gidişle hastanenin 2026 yılında bile açılması mümkün görünmüyor. Bir deprem güçlendirme ve tadilat projesinin 7 yıl sürmesi normal değil. Sağlık Bakanlığı kent merkezindeki Muradiye Devlet Hastanesinin açılışını geciktirerek özel hastanelere alan açıyor" ifadelerini kullandı.

Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’nde gecikme, Çekirge Devlet Hastanesi’nde belirsizlik

Pala, Osmangazi ilçesinde 2017’de inşaatına başlanan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesinin "2020’de hizmete gireceğinin" belritildiğini ancak inşasının halen sürdüğünü belirtti.

Bu hastane açıldığında Çekirge Devlet Hastanesinin kapatılacağı söylentileri bulunduğunu aktaran Pala, "Çekirge Devlet Hastanesinin depremsellik raporunda sorun bulunmadığı bizzat eski Sağlık Bakanı tarafından açıklanmıştı. Buna rağmen kapatılırsa zaten az olan kamu yatak sayısında önemli bir artış sağlanamayacak. Bursa’da halihazırda yetersiz olan klinik yatakları ve yoğun bakım yatak kapasiteleri nasıl artırılacak? Çekirge Devlet Hastanesi neden kapatılmak isteniyor?” diye sordu.

Özel hastanelere teşvik

Bursa Şehir Hastanesi açılırken Muradiye Devlet Hastanesinin yanı sıra Zübeyde Hanım Doğumevi, Çekirge Çocuk Hastanesi ve Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesinin de kapatıldığını, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesinin ise küçültüldüğünü aktaran Pala, "Sağlık Bakanlığının, kent merkezindeki kamu hastanelerini kapatma ve yenilerinin açılmasını geciktirme tutumu, özel sektöre alan açmak gibi bir politikaya mı dayanıyor?” sorusunu yöneltti ve şehir hastanesinin açılışının ardından kent merkezinde birçok özel hastanenin faaliyete geçtiğine dikkati çekti.

Pala, "Kamu sağlık hizmetlerinin zayıflatılmasıyla birlikte Bursa’da özel hastanelere gitmek zorunda kalan hastalar yüksek fark ücretleriyle yüz yüze kalıyor. Bu da sağlığın ticarileştirilmesinin somut göstergesi" ifadesini kullandı.

"Halka verdikleri söz tutulmamış olacak"

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilk binasının bulunduğu Yıldırım ilçesindeki alana devlet hastanesi inşa edileceği yönünde eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları olduğunu ancak bakan değişiminin ardından bu projenin akıbetinin belirsizleştiğini vurgulayan Pala, şunları kaydetti:

"İddialara göre yeni bakan, bu hastane kararından vazgeçmiş. 2025 yılı yatırım programında Yıldırım Devlet Hastanesi için hiçbir ödenek ayrılmamış olması bu iddiayı doğrular nitelikte. Oysa Yıldırım’da bu hastaneye çok ihtiyaç var. Eğer bazı çıkar çevreleri devreye girdiği için söz konusu alana devlet hastanesi yapmaktan vazgeçtilerse hastaların kamu sağlık hizmetlerine erişimi engellenmiş ve halka verdikleri söz tutulmamış olacak".

Pala, bunların Bursa’da kamu sağlık yatırımlarının planlanmasının eksikliğini gösterdiğini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Oysa Bursa, Türkiye’nin dördüncü büyük kenti ve sağlık hizmetleri açısından çevresindeki illere de hizmet sunuyor. Bu koşullarda, kamu hastane yatakları ve yoğun bakımların mevcut kapasitesi ivedi olarak artırılmalıdır. Halkımız, Bursa’da kamu sağlık hizmetinin neden gereksinimlere yanıt verebilmesi için yeterince çaba gösterilmediğini ve hastaların özel hastanelere mecbur bırakıldığını öğrenmek istiyor. Bu bağlamda, özel hastanelerin sahiplerinin ve ortaklarının iktidar bağlantıları da dikkat çekiyor."

Pala, Bursa’daki kamu hastaneleri için gereken yatırımların bir an önce yapılmasını ve yeni kamu sağlık kuruluşlarının hayata geçirilmesini talep etti.

Anka Haber Ajansı