Chp'li Resul Emrah Şahan: Hep Birlikte Başardık

Chp'li Resul Emrah Şahan: Hep Birlikte Başardık

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, yüzde 66,6’lık rekor oy oranıyla Şişli Belediye Başkanı oldu. Teşekkür mesajı paylaşan Şahan, “Kalbimiz; şehrimize, ilçemize, demokrasimize rekor oyla sahip çıkan yurttaşlarımızla birlikte. Hep birlikte başardık. Şehrimizi, ülkemizi çok daha güzel günlere yine hep birlikte taşıyacağız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, yüzde 66,6’lık rekor oy oranıyla Şişli Belediye Başkanı oldu. Teşekkür mesajı paylaşan Şahan, “Kalbimiz; şehrimize, ilçemize, demokrasimize rekor oyla sahip çıkan yurttaşlarımızla birlikte. Hep birlikte başardık. Şehrimizi, ülkemizi çok daha güzel günlere yine hep birlikte taşıyacağız” dedi.

Şişli’de Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin resmi olmayan sonuçlarına göre, CHP adayı Şehir Plancısı Resul Emrah Şahan, yüzde 66,6 oranıyla, 99 bin 415 oy aldı. Bu sonuçların ardından Şişli’de yüzde 66,6 ile rekor oy oranına ulaşan Şahan, tarihi bir başarıya imza attı.

2004 yılında yüzde 65,7 oy alan Mustafa Sarıgül’ü geçerek Şişli tarihinin en yüksek oy oranıyla seçilen Belediye Başkanı oldu.

ŞAHAN’DAN “TEŞEKKÜR” MESAJI

Resul Emrah Şahan, Şişli’de ve İstanbul’da elde edilen tarihi başarılarından ardından sosyal medya hesaplarından teşekkür mesajı yayınladı.

“HEP BİRLİKTE BAŞARDIK”

Şahan, “Bugünden itibaren İstanbul’da ve Şişli’de güneş bir başka doğacak. Kalbimiz; şehrimize, ilçemize, demokrasimize rekor oyla sahip çıkan yurttaşlarımızla birlikte. Hep birlikte başardık. Şehrimizi, ülkemizi çok daha güzel günlere yine hep birlikte taşıyacağız. Beni bu göreve layık gören Parti Meclisimize, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e ve birlikte İstanbul’un muhafızlığını üstlenmekten onur duyacağım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na saygılarımı sunuyorum. Sandıklara giden, sayımlarda oylarımıza, geleceğimize sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

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