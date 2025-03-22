Chp’li Salıcı: "Gelin Bizi Bölmeye Çalışan Güçlere Tek Vücut Olduğumuzu Gösterelim"

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, ön seçime ilişkin ’’Gün, Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonuyla saldırı altında olan Cumhuriyet Halk Partisi’yle dayanışma günüdür. Gelin; bizi bölmeye çalışan güçlere tek vücut olduğumuzu gösterelim’’ ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, ön seçime ilişkin, "Gün, Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonuyla saldırı altında olan Cumhuriyet Halk Partisi’yle dayanışma günüdür. Gelin; bizi bölmeye çalışan güçlere tek vücut olduğumuzu gösterelim" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından, CHP'nin yarın yapılacak ön seçimine ilişkin açıklama yaptı. Salıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu abluka dağılacak. Haysiyetine, emeğine ve Cumhuriyetine sahip çıkan tüm yurttaşlarımızı yarın Cumhuriyet Halk Partisi’nin sandıklarında partimizle ve partililerimizle dayanışma göstermeye davet ediyorum. Gün, Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonuyla saldırı altında olan Cumhuriyet Halk Partisi’yle dayanışma günüdür. Gelin; bizi bölmeye çalışan güçlere tek vücut olduğumuzu gösterelim. Tek adam sisteminin bir çırpıda milyarlarca dolarlık ekonomik zarar oluşturan operasyonlarına itiraz edelim. Türkiye’nin bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında ortak akıl üretmesi gereken zamanlarda, kaos düğmesine basan tek adam sisteminin oyununu bozalım. Yarın umutsuzluğa sürüklenen gençler için oy kullanalım. Cumhuriyet Halk Partisi’ne güvenin. Cumhuriyet Halk Partisi’nin geleceğine yalnızca kendi iradesi ve inancı yön verecektir."

Anka Haber Ajansı