Chp'li Sarıbal: Bütün Tarım Alanları İçin Zorunlu Tarım Sigorta Sistemi Bir An Önce Hayata Geçirilmelidir

Chp'li Sarıbal: Bütün Tarım Alanları İçin Zorunlu Tarım Sigorta Sistemi Bir An Önce Hayata Geçirilmelidir

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Bütün tarım alanları için Zorunlu Tarım Sigorta sistemi bir an önce hayata geçirilmelidir. Afet Kanunu değiştirilmeli, tarım afetleri ayrı bir başlık olarak ele alınmalıdır. Çiftçi zirai don enkazının altında kalmıştır. Bu enkazın altından üreticiyi yalnız bırakmadan hep birlikte çıkarmalıyız." dedi.

(BURSA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Bütün tarım alanları için Zorunlu Tarım Sigorta sistemi bir an önce hayata geçirilmelidir. Afet Kanunu değiştirilmeli, tarım afetleri ayrı bir başlık olarak ele alınmalıdır. Çiftçi zirai don enkazının altında kalmıştır. Bu enkazın altından üreticiyi yalnız bırakmadan hep birlikte çıkarmalıyız." dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa İnegöl’e bağlı Deydinler köyünde yaşanan zirai don afetinden etkilenen çiftçilerle bir araya geldi.

Tarım alanlarında incelemelerde bulunan Sarıbal, yaşanan don olayının bölge üreticisini ağır şekilde etkilediğini belirtti. "Çiftçinin önümüzdeki bir yılı şimdiden kayıp" diyen Sarıbal, don nedeniyle ürünlerin yandığını, kalite kaybı yaşandığını ve pazarlama şansının ciddi oranda düştüğünü vurguladı. Sarıbal, bu zararın yalnızca üreticilere ait olmadığını belirterek, "Bu 86 milyonun sofrasından eksilen ekmektir" ifadelerini kullandı.

Üreticinin yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Sarıbal, acil ve yapısal önlem çağrısında bulundu:

"Ziraat Bankası ve Tarım Kredi başta olmak üzere tüm tarımsal borçlar faizsiz olarak dondurulmalıdır. Çiftçilerin Bağ-Kur prim ödemeleri askıya alınmalı; sosyal güvence, devlet güvencesi altına alınmalıdır. 2025 yılı tarımsal destek ödemeleri gecikmeden yapılmalıdır. Yeni ve sıfır faizli kredi imkanları acilen devreye sokulmalıdır. Bütün tarım alanları için Zorunlu Tarım Sigorta sistemi bir an önce hayata geçirilmelidir. Afet Kanunu değiştirilmeli, tarım afetleri ayrı bir başlık olarak ele alınmalıdır. Çiftçi zirai don enkazının altında kalmıştır. Bu enkazın altından üreticiyi yalnız bırakmadan hep birlikte çıkarmalıyız."

Anka Haber Ajansı

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