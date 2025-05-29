Chp'li Sarıbal: Çiftçiden Kuru Tarıma Geçme Fedakarlığı İsteniyor Ama Alternatif Ürün Önerisi Yok

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Tarım arazilerinin yüzde 77’si hala salma sulama yöntemiyle sulanıyor, yani su israfı son derece yüksek. Kapalı sistem sulama yatırımlarında 2018’den bu yana reel anlamda ilerleme yok. Çiftçiden kuru tarıma geçme fedakarlığı isteniyor ama alternatif ürün önerisi yok, gelir kaybı desteği yok, planlama yok. Bu düpedüz sorumsuzluk" dedi.

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Tarım arazilerinin yüzde 77’si hala salma sulama yöntemiyle sulanıyor, yani su israfı son derece yüksek. Kapalı sistem sulama yatırımlarında 2018’den bu yana reel anlamda ilerleme yok. Çiftçiden kuru tarıma geçme fedakarlığı isteniyor ama alternatif ürün önerisi yok, gelir kaybı desteği yok, planlama yok. Bu düpedüz sorumsuzluk" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Adana ve Aydın başta olmak üzere çeşitli bölgelerde yaşanan sulama krizi ve çiftçilere yönelik “kuru tarıma geçin” uyarılarının ardından yaptığı açıklamada sorumluluğun çiftçiye yıkıldığını belirerek, tepki gösterdi.

Adana Ceyhan Sol Sahil Sulama Birliği’nin 2. ürün ekimi yapan çiftçilere sulama yapılamayacağını açıkladığını, Valilik kararıyla Aydın’da da tarım alanlarının yalnızca yüzde 50’sine su verileceği kaydeden Sarıbal, “Son 35 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz. Kuraklıktan en çok etkilenen bölgelerin başında buğday üretiminin yoğun olduğu İç Anadolu, Güneydoğu ve Akdeniz bölgeleri geliyor. Meriç-Ergene, Akarçay, Büyük Menderes, Konya Kapalı, Doğu Akdeniz, Asi Havzalarında yeraltı suyu tahsis miktarları emniyetli rezervi aşmış durumda. Tarım arazilerinin yüzde 77’si hala salma sulama yöntemiyle sulanıyor, yani su israfı son derece yüksek. Kapalı sistem sulama yatırımlarında 2018’den bu yana reel anlamda ilerleme yok. Çiftçiden kuru tarıma geçme fedakarlığı isteniyor ama alternatif ürün önerisi yok, gelir kaybı desteği yok, planlama yok. Bu düpedüz sorumsuzluk” dedi.

Sarıbal, Türkiye’de sulanabilir tarım alanlarının yaklaşık 8,5 milyon hektar olduğunu, ancak bunun yalnızca 6,5 milyon hektarına sulama altyapısının ulaştığını belirtti. Geriye kalan 2 milyon hektarın ise hala susuz kaldığını vurguladı.

Yeraltı su rezervlerinin alarm verdiğini ve israf yaratan yöntemlerin hala yaygın olduğunu söyleyen Sarıbal, “Bu ülkenin su kaynaklarını korumak, modern sulama sistemlerine geçmek ve çiftçiyi geleceğe hazırlamak için yıllardır çağrı yapıyoruz. Ama hükümet kulak tıkadı. Şimdi fatura üreticiye kesiliyor” ifadelerini kullandı.

Yaşanan sorunun plansızlık ve yanlış politikalarla derinleşmiş bir kriz olduğunu vurgulayan Sarıbal, “Kuru tarıma zorlanan çiftçilere ürün bazlı gelir kaybı telafi desteği acilen açıklanmalıdır. Alternatif ürün desteği verilmeden üretici yalnız bırakılamaz. Tarım Bakanlığı bu konuda derhal eylem planı sunmalıdır. Kapalı sistem sulama yatırımları hızla tamamlanmalı, kamu eliyle sulama kooperatiflerine teknik ve mali destek sağlanmalıdır. Su kaynaklarının yönetimi rant için değil, üretim için planlanmalıdır. Kuraklıkla mücadele etmesi gereken devletin kendisidir” açıklamasını yaptı.

Anka Haber Ajansı