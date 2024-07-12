Chp’li Sarıbal Dolunun Vurduğu Tarım Alanlarını Ziyaret Etti: Zorunlu Tarım Sigortası Devreye Sokulmalı

ZEHRA DEĞİRMENCİ

(BURSA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, geçtiğimiz günlerde dolu nedeniyle tarım alanları zarar gören Köprühisar köyünü ziyaret etti. Sarıbal, “Bütün tarım alanlarını, ürünleri kapsayacak genel bir tarım sigortası zorunlu olacak şekilde yapılmalı ve derhal devreye sokulmalı” dedi.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde iki gün önce etkili olan dolu yağışı nedeniyle yaklaşık 2 bin dönüm tarım alanı zarar gördü. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, ilçede tarla ve mahsulleri zarar gören çiftçileri ziyaret etti.

Köprühisar köyünde konuşan Sarıbal şunları söyledi:

“Maalesef bundan 2 gün önce yağan aşırı dolu nedeniyle özellikle başta biber olmak üzere fasulye, mısır, ayçiçeği gibi ürünlerde çok yüksek oranda zarar var. Çiftçi çok büyük oranda masraf etmiş durumda, şu anda da kara kara düşünmekte. Bir tarafta borçlar var, bir tarafta ektiği üründen umudu vardı o gitti. Öbür tarafta yarın bunlarla ilgili yeni ürün için yeni para ve krediye ihtiyacı var. Yani neresinden bakarsanız bakın ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Ve biz ne yazık ki dünyanın geldiği bu noktada tarım ürünlerimizi güvence kapsamına alacak bir sigorta sistemine sahip değiliz. Tarımsal sigorta yapan arkadaşlarımız var. Fakat tarım, ürün, iklim sürekli değişken olduğu için üç ay önceki gerçeklerle bugünün gerçekleri farklı. Biberin kilosu tarlada 45- 40 lira, ama sigortası 15 liraya olmuş. Aynı şekilde 10 ton ürün verecek olan biber 5- 6 tona sigorta yaptırılmış. Ne yazık ki biberin yüzde 60- 70’i, mısır ve fasulyenin hemen hemen hiç yani sigorta oranı oldukça düşük. O zaman bütün tarım alanlarını, ürünleri kapsayacak genel bir tarım sigortası zorunlu olacak şekilde yapılmalı ve derhal devreye sokulmalı.

Sıfır faizli kredi çağrısı

Bu çiftçilerimizin derhal Ziraat Bankası’na, Tarım Kredi Kooperatifleri’ne veya diğer bankalara olan bütün borçları sıfır faizle ötelensin. Tarım ilçe müdürlükleri hızlıca buralarda zarar tespiti yapsınlar. İlgili kurumlar üzerinden Cumhurbaşkanlığı ve AFAD’a bildirsinler ve oradan çiftçimizin en azından masraflarını karşılayacak bir destekleme ödeneği gelmesini sağlasınlar. Çiftçinin acil paraya ihtiyacı var. Geri kalanları az da olsa sezonun ortasından itibaren Eylül- Ekim ayında olacak ürünler için desteğe ihtiyaçları var. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi aracılığıyla sıfır faizli bir kredi olanağı açılsın.

"Kaynaklar çiftçilere ve resk yönetimine ayrılsın"

Elbette bütün bunlar çiftçinin zararını karşılamayacak. Ama tarımın da üstü açık bir fabrika olduğunu yönetenlerin bilmesi gerekiyor. Tarımın insanlık için ne kadar kıymetli olduğunu yönetenlerin ve herkesin görmesi gerekiyor. Kaynağın ve paranın olduğunu düşünüyorum. Ama para ve kaynağın bir tercih yapılarak çiftçiye ve risk yönetimine ayrılması gerektiğini düşünüyoruz.”

Anka Haber Ajansı