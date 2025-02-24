Chp'li Sarıbal: “Üretici Her Defasında Kendi Yarasını Kendi Sarmaya Çalışıyor Ama Ne Destek Var Ne Çözüm"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Türkiye genelinde etkili olan ani sıcaklık düşüşü ve zirai donun tarım üreticilerini zarara uğratmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı’nın acilen zarar tespit çalışmalarına başlaması gerektiğini söyledi. Sarıbal, "Türkiye’de çiftçinin çilesi bitmiyor. Çiftçilerimiz zaten ekonomik sıkıntılarla mücadele ederken bir kez daha sarsıldı. Önce iktidarın yanlış tarım politikaları, sonra kuraklık, şimdi de don… Üretici her defasında kendi yarasını kendi sarmaya çalışıyor ama

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Türkiye genelinde etkili olan ani sıcaklık düşüşü ve zirai donun tarım üreticilerini zarara uğratmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı’nın acilen zarar tespit çalışmalarına başlaması gerektiğini söyledi. Sarıbal, "Türkiye’de çiftçinin çilesi bitmiyor. Çiftçilerimiz zaten ekonomik sıkıntılarla mücadele ederken bir kez daha sarsıldı. Önce iktidarın yanlış tarım politikaları, sonra kuraklık, şimdi de don… Üretici her defasında kendi yarasını kendi sarmaya çalışıyor ama ne destek var ne çözüm" ifadesini kullandı.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Türkiye genelinde etkili olan ani sıcaklık düşüşü ve zirai don, tarım üreticilerini zarara uğratmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Yaptığı yazılı açıklamayla bakanlığın zarar tespit çalışmalarına başlaması gerektiğini ve sıcaklığın bazı bölgelerde -10, -14 dereceye kadar düştüğünü belirten Sarıbal, açıklamasında şunları kaydetti:

“Türkiye’de çiftçinin çilesi bitmiyor. Çiftçilerimiz zaten ekonomik sıkıntılarla mücadele ederken bir kez daha sarsıldı. Önce iktidarın yanlış tarım politikaları, sonra kuraklık, şimdi de don… Üretici her defasında kendi yarasını kendi sarmaya çalışıyor, ama ne destek var ne çözüm. Tohumdan gübreye, mazottan ilaca her şey ateş pahası. Üstüne bir de afetler vurunca çiftçi tamamen çaresiz kalıyor. Anadolu’nun bereketli toprakları kaderine terk edilirken, sofralarımıza neyin, kaça geleceği kimsenin umurunda değil. Desteklemeler göstermelik değil, gerçekçi olmalı. Üretici tarladan çekildiğinde, sofralarımız daha da pahalılaşacak.

Tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler ise yüzde 44,2 oranında zamlandı. TÜİK’in belirlemelerine göre tarımsal girdiler, 2021 yılında yüzde 64,4, 2022 yılında yüzde 91,1, 2023 yılında da yüzde 38,8 oranında artmıştı. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin saha araştırmasına göre; Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da son 65, Akdeniz Bölgesi'nde son 33 yılın en düşük ocak ayı yağışı yaşandı. Kuraklıktan Adana, Adıyaman, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kilis, Malatya, Mersin, Osmaniye ve Konya etkilendi. Üreticiyi şimdi de don vurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı acilen zarar tespit çalışmalarına başlamalı. Dondan zarar gören bölgeler afet bölgesi ilan edilmeli. Çiftçilere doğrudan maddi destek sağlanmalı. Zarar gören çiftçilerin banka ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları faizsiz ertelenmeli. Don zararına karşı acil bir destek paketi açıklanmalı. İklim krizinin tarıma etkileri üzerine uzun vadeli politikalar geliştirilmelidir. Çiftçiyi kaderine terk etmek, sadece üreticiyi değil, Türkiye’nin tarımını ve gıda güvencesini de tehlikeye atmak demektir."

Anka Haber Ajansı