Chp’li Sarıbal'dan Madımak Davası Tahliyelerine Tepki: İktidar, İnsanlık Suçlarının Faillerini Ödüllendiriyor

CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Orhan Sarıbal, Sivas Madımak Katliamı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan 23 sanıktan 17’sinin tahliye edilmesine tepki gösterdi. Alevi Kültür Dernekleri Bursa Şubesi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarıbal, "İktidar, kendi adaletini yaratıyor. Toplumun geniş kesimlerini suçlu ilan edip ülkeyi açık bir cezaevine çevirirken, insanlık suçlarının faillerini ödüllendiriyor" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Orhan Sarıbal, Sivas Madımak Katliamı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan 23 sanıktan 17’sinin tahliye edilmesine tepki gösterdi. Alevi Kültür Dernekleri Bursa Şubesi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarıbal, "İktidar, kendi adaletini yaratıyor. Toplumun geniş kesimlerini suçlu ilan edip ülkeyi açık bir cezaevine çevirirken, insanlık suçlarının faillerini ödüllendiriyor" ifadelerini kullandı.

Alevi Kültür Dernekleri Bursa Şubesi, Madımak Katliamı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan 23 sanıktan 17’sinin tahliye edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya katılan Sarıbal, tahliyelerin toplum vicdanını derinden yaraladığını belirterek, verilen kararın hukukla bağdaşmadığını söyledi. Türkiye’nin adalet sisteminin ağır yara aldığını vurgulayan Sarıbal, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün önümüzde adaletin, vicdanın, hukukun ayaklar altına alındığı bir utanç tablosu var. Katilleri affeden, koruyan, serbest bırakanlar, katliamcılarla aynı karanlığın içinde, el ele. Bir toplumun adalet terazisi, vicdanıyla dengelenir. Eğer o terazinin bir kefesinde katillerin özgürlüğü, diğer kefesinde mazlumların çığlığı varsa, o terazi bozulmuştur. Katiller de onları koruyanlar da serbest bırakanlar da aynı karanlığın parçasıdır.”

"Bu, sıradan bir hukuksuzluk değil, açık bir iş birliği, bilinçli bir tercihtir"

Madımak Katliamı’nın bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Sarıbal, "Madımak Katliamı, bir insanlık suçudur. Ceza, sadece mağdurlara, katledilenlere, öldürülenlere ve onların yakınlarına, cezasızlık ise ne yazık ki suçu işleyenlere, işletenlere, katillere, işbirlikçilere… İktidar, kendi adaletini yaratıyor. Toplumun geniş kesimlerini suçlu ilan edip ülkeyi açık bir cezaevine çevirirken, insanlık suçlarının faillerini ödüllendiriyor. ‘Zaman aşımı olmaz’ dediğimiz Maraş’ın, Çorum’un, Sivas’ın katilleri serbest bırakıldı. Bu, sıradan bir hukuksuzluk değil, açık bir iş birliği, bilinçli bir tercihtir" diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi’nin Yunis Karataş’la ilgili kararın tahliyelere yol açtığını belirten Sarıbal, şunları söyledi:

"Uydurma davalarla terörle ilişkilendirilen onlarca kişi cezaevinde tutulurken, 2 Temmuz 1993’te yaşananları önce ‘terör eylemi’ olarak nitelendiren Anayasa Mahkemesi, ardından sanıkların herhangi bir terör örgütüyle bağlantısını tespit edemediği gerekçesiyle terör suçlusu sayılamayacaklarına hükmetti. Bu karar, Sivas Katliamı faillerinin tahliye yolunu açtı. Sivas, Tokat, Kayseri, Bolu ve Kırıkkale cezaevlerinde bulunan 23 hükümlüden 17’si tahliye edildi. Kalan 6 hükümlünün de süreç içinde serbest kalacağını biliyoruz.”

Daha önce iki sanığın Cumhurbaşkanı kararıyla yaşlılık ve hastalık gerekçesiyle affedildiğini hatırlatan Sarıbal, Madımak davasında alınan kararların ceza hukukuna ve adalet duygusuna aykırı olduğunu belirtti.

Serbest bırakılan faillerin adalet duygusunu yerle bir ettiğini ifade eden Sarıbal, bu kararın yalnızca mağdur ailelerini değil, Türkiye’nin demokrasi mücadelesini ve hukukun üstünlüğüne olan inancı da derinden sarstığını söyledi.

Anka Haber Ajansı