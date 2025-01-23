Chp’li Sarıbal’dan Şap Açıklaması: “Şap Hastalığı İle Etkin Çalışma Yürütülmediği Ortada”

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde şap hastalığı görüldüğünü belirterek, "Dünyada artık yok olma noktasında olan şap hastalığı ile ilgili etkin çalışma yürütülmediği ortada" ifadesini kullandı. Sarıbal ihmallere dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde şap hastalığı görüldüğünü belirterek, "Dünyada artık yok olma noktasında olan şap hastalığı ile ilgili etkin çalışma yürütülmediği ortada" ifadesini kullandı. Sarıbal ihmallere dikkat çekti.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa’nın Nilüferilçesinde şap hastalığının görüldüğünü belirterek, “Ürünlü mahallesi koruma bölgesi olarak, Tahtalı ve Kayapa mahalleleri gözetim bölgesi olarak, Çalı, Alaaddinbey, Üçpınar, Özlüce, Hasanağa, İnegazi, Odunluk, İrfaniye, Çalı, Doğanköy, Fethiye, Işıktepe, Gökçe, Gümüştepe, Dağyenice, Kuruçeşme, Balat, Yaylacık, Yolçatı, Demirci, Görükle, Atlas ve Mineraliçavuş mahallerine ise hayvan giriş çıkışı yasaklandı. Alaaddinbey mahallesinde faaliyet gösteren Hayvan Satış yeri ise hastalık sönüşü yapılıncaya kadar kapatıldı” ifadesini kullandı. Sarıbal, şunları kaydetti:

"Hayvan sevklerinde sıkı denetim uygulanmalı"

"Dünyada artık yok olma noktasında olan şap hastalığı ile ilgili etkin çalışma yürütülmediği ortada. Avrupa, şap hastalığıyla mücadelede son derece sıkı önlemler almakta ve bu sayede hastalığın yayılmasını engellemeyi başarmaktadır. Almanya’da son 35 yılda ilk kez görülen şap hastalığı, bölgedeki çift tırnaklı hayvanların itlaf edilmesiyle kontrol altına alınmıştır. Hastalığın yayılmasını engellemek adına aşı uygulamaları ve hijyen kurallarının aksatılmadan yerine getirilmesi, havyan sevklerinde sıkı denetim uygulanması gerekmektedir. Bunlar ihmal edildiği sürece hastalık bitmez; nitekim bitmiyor da…"

Anka Haber Ajansı