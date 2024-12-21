Chp’li Serkan Sarı: Öğretmenlerimizin Gelecekleri İçin Vermiş Olduğu Mücadelede Onların Yanında Olacağız.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, öğretmenlerin gelecekleri için vermiş olduğu mücadelede yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek, öğretmenlere destek olmak için atanmayan öğretmenlerin pazartesi günü Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’nın önünde yapacağı açıklamaya katılacaklarını söyledi. Sarı, vatandaşları da öğretmenlere destek olmaya çağırdı.

(ANKARA) - CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, öğretmenlerin gelecekleri için vermiş olduğu mücadelede yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek, öğretmenlere destek olmak için atanmayan öğretmenlerin pazartesi günü Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’nın önünde yapacağı açıklamaya katılacaklarını söyledi. Sarı, vatandaşları da öğretmenlere destek olmaya çağırdı.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, sosyal medya hesabından mülakat mağduru öğretmenlerin pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı önünde yapacakları eyleme katılacağını açıkladı. CHP’li Sarı, sosyal medya hesabından, "Seçimler öncesinde AKP’nin vaatlerinden biri kamudaki işe alımlarda mülakatın kaldırılmasıydı. Bunu hem Cumhurbaşkanı hem de Milli Eğitim Bakanı söyledi, ancak iktidar sözünü tutmadı. Balıkesir’de mülakata giren öğretmenimiz Gaye İltemir’in mülakatla başarı sırası düşürüldü. Depremzede ve bebek sahibi Cansu Arık, sıralaması yüksek olmasına rağmen mülakat nedeniyle atanmadı. Ve bunlar gibi nice mağdur atanmayan öğretmenimiz pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı önünde seslerini duyurmaya çalışacak, İktidara sesleniyorum: Mülakatı kaldırma sözünüzü tutun, bu insanların artık hakkına girmeyin" açıklaması ile bir video yayımladı.

"Gençlerimiz mülakat elemeleriyle haklarından mahrum bırakılıyor"

CHP’li Serkan Sarı, sosyal medya hesasbından yayımladığı videoda şu ifadelere yer verdi:

"Gençlerimiz AKP iktidarında hayal kırıklığına uğramaya devam ediyor. Seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Atamalarda KPSS puanı ile yapılacak, liyakatle atama yapılacak’ sözü vermişti. Mülakatı kaldıracağını beyan etmişti. Bugün geldiğimiz noktada yine gençlerimiz akrabalık hukukuna, yandaşlık hukukuna dayanarak yapılan mülakat elemeleriyle haklarından mahrum bırakılıyor. Aynı dönemde Milli Eğitim Bakanı, ‘Milli Eğitim’de mülakat uygulamasına son veriyoruz’ bunu bir müjde gibi duyurmuşlardı. Ama bugüne gelindiğine bu uygulamalar ne yazık ki böyle olmadığını hep birlikte görüyoruz.

"Gençlerimizin hakkı, hukuku hepimizin hakkıdır"

Gençlerimizin sesi olmak, atanamayan öğretmenlerimize destek olabilmek ve onların yanında olduğumuzu gösterebilmek için pazartesi günü Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’nın önünde atanamayan öğretmenlerimizin yapacağı basın açıklamasına destek olmaya bütün herkesi davet ediyorum. Gençlerimizin hakkı, hukuku hepimizin hakkıdır. Çocuklarımızı emanet ettiğimizin öğretmenlerimizin gelecekleri için vermiş olduğu mücadelede onların yanında olacağız."

Anka Haber Ajansı