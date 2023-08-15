Chp’li Sevda Erdan Kılıç, Kayıp Genci Tbmm Gündemine Taşıdı: “Veli Eren Atay Nerede?”

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir'de arkadaşlarıyla birlikte 15 Temmuz günü Alaçatı’ya giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki Veli Eren Atay'ın akıbetini TBMM gündemine taşındı. Kılıç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, "Veli Eren Atay hakkında kayıp ihbarı alınmasının ardından hangi güvenlik birimleri tarafından, hangi işlemler yapılmıştır" diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir'de arkadaşlarıyla birlikte 15 Temmuz günü Alaçatı’ya giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki Veli Eren Atay'ın akıbetini TBMM gündemine taşındı. Kılıç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, "Veli Eren Atay hakkında kayıp ihbarı alınmasının ardından hangi güvenlik birimleri tarafından, hangi işlemler yapılmıştır" diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 15 Temmuz günü arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için İzmir’in Karşıyaka ilçesinden Çeşme’ye giden ve bir daha kendisinden haber alınmayan 19 yaşındaki Veli Eren Atay'ın akıbetini TBMM gündemine taşıdı.

Kılıç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği yazılı soru önergesinde, Atay’ın kaybolmasının ardından geçen bir ay içinde güvenlik birimlerinin hangi inceleme faaliyetlerini yürüttüğünün açıklanmasını isteyerek, şu soruları yöneltti:

"KAYIP DOSYASININ DURUMU NEDİR?"

“- Veli Eren Atay’ın kaybına ilişkin olarak Atay’ın ailesinin Emniyet, Jandarma ve Savcılıklar başta olmak üzere resmi makamlara başvuruda bulunduktan sonra resmi birimler tarafından zamanında incelemeler yapılmış mıdır? 15 Temmuz’da kaybolduğu iddia edilen Atay tarafından ne zaman arama çalışmaları başlatılmıştır?

- Veli Eren Atay hakkında kayıp ihbarı alınmasının ardından hangi güvenlik birimleri tarafından, hangi işlemler yapılmıştır?

- Atay ailesinin yaptığı başvurular kapsamında nasıl bir süreç işletilmiştir. Atay’ın kaybına ilişkin olarak hangi ipuçlarına rastlanmıştır? Kayıp dosyasının durumu nedir?

- 19 yaşındaki Veli Eren Atay’ın ailesi, çocuklarının hayatından endişe ettiklerini belirtmektedir. Bu endişenin giderilmesi ile ilgili olarak soruşturma dosyası kapsamında, aile yeterince bilgilendirilmiş midir?”

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI OLARAK HANGİ PROTOKOLLER VE YÖNERGELER UYGULANMAKTADIR?"

Son dönemde, basın yayın organlarında genç olarak tanımlanan 12-24 yaş arası bireylerle ilgili çıkan kayıp haberlerine dikkat çeken Sevda Erdan Kılıç, bu konuyu da Meclis gündemine getirdi. Kılıç, İçişleri Bakanının şu soruları yanıtlamasını istedi:

"- Bu tür kayıp vakaları için İçişleri Bakanlığı olarak hangi protokoller ve yönergeler uygulanmaktadır?

- Son dönemde gençlerin güvenliğine ilişkin kaygıların artmasına neden olan bazı kayıp vakaları yoğunluk göstermektedir. Son 1 yıl içinde genç tanımı içine giren 12-24 yaş arasındaki bireylerin kaybolmasına ilişkin olarak Bakanlığınızın elinde bir istatistik bulunmakta mıdır?

- 12-24 yaş arası kayıp vb. vakalarına ilişkin olarak Bakanlığın yürüttüğü özel bir güvenlik politikası bulunmakta mıdır?"

Anka Haber Ajansı