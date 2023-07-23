Chp’li Sevda Erdan Kılıç’ın Babası Muharrem Erdan, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Chp’li Sevda Erdan Kılıç’ın Babası Muharrem Erdan, Son Yolculuğuna Uğurlandı

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın babası Muharrem Erdan, Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın babası Muharrem Erdan, Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitiren CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın babası Muharrem Erdan için cuma günü Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, CHP Genel Başkan Yardımcıları Zeynel Emre, Devrim Barış Çelik ve Semra Dinçer, CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu ile CHP milletvekilleri Ensar Aytekin, Gamze Taşçıer, Ali Öztunç, Orhan Sarıbal, Umut Akdoğan, Okan Konuralp, Jale Nur Süllü, Hüseyin Yıldız, Ali Fazıl Kasap, İbrahim Arslan’ın yanı sıra CHP Genel Başkan Başdanışmanı Engin Özkoç da katıldı.

Törene Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Ebru Okay da katıldı.

Muharrem Erdan, Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından Eskişehir Cebeci Asri Mezarlığı’nda defnedildi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, babası Muharrem Erdan'ın defninin ardından “Ciğerimiz sökülmüş gibi tarifsiz bir acıyla canımız, babamızı bugün son yolculuğuna uğurladık. Üzerimizdeki emeğini, bizi büyütmek için verdiğin mücadeleyi unutmayacağız. Bu acı günümüzde bizi yalnız bırakmayan, arayan, mesaj atan, sosyal medyadan kederimizi paylaşan tüm dostlara teşekkür ederiz. İyi ki varsınız” mesajını paylaştı.

Anka Haber Ajansı

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