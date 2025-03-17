Chp'li Şevkin: Türkiye, Akp Eliyle Sosyal Yardım Vermekle Övünülen Bir Ülke Haline Getirildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, "Türkiye’de, 10 milyon kişi 25 bin liranın altında, açlık sınırı civarında bir ücretle çalışıyor. 65 yaş üstü nüfusun yüzde 13’ü geçinebilmek için, inşaat gibi ağır işler de dahil, çalışmak zorunda kalıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre 3 milyon 690 bin aile sosyal yardımla geçiniyor. Ülkede her 6 kişiden 1'i sosyal yardıma muhtaç, yardım alanlar 14 milyonu aşıyor. Türkiye, AKP eliyle sosyal yardım vermekle övünülen bir ü

(ANKARA) – CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, "Türkiye’de, 10 milyon kişi 25 bin liranın altında, açlık sınırı civarında bir ücretle çalışıyor. 65 yaş üstü nüfusun yüzde 13’ü geçinebilmek için, inşaat gibi ağır işler de dahil, çalışmak zorunda kalıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre 3 milyon 690 bin aile sosyal yardımla geçiniyor. Ülkede her 6 kişiden 1'i sosyal yardıma muhtaç, yardım alanlar 14 milyonu aşıyor. Türkiye, AKP eliyle sosyal yardım vermekle övünülen bir ülke haline getirildi" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, ekonominin gittikçe kötüleştiğini, işsizlik oranlarının arttığını ve vatandaşların geçim skıntısının her geçen gün arttığını verilerle ortya koydu. Bu yılın ilk iki aylık döneminde İşsizlik Sigortası Fonu'na başvuranların sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 39 bin 385 kişi artarak 321 bin 881 kişiye çıktığını söyleyen Şevkin, “Türkiye’de Ocak 2025 itibariyle dar tanımlı olarak bakıldığında 3 milyon, geniş tanıma göre de 11,3 milyon işsiz bulunuyor. Ekmeğin 1.25 lira olduğu pandemi yılı 2020'de zeytinin kilosu 28 liraydı. 2021’de 58 lira, 2022’de 88 lira, 2023’te 178, 2024’te 350 lira ve bu yıl da 390 lira oldu. Yani zeytin 6 yılda 14 kat zamlandı. Zeytinin tanesi 2 lira oldu. Türk lirası sadece dolar ve Euro karşısında değil, pek bilinmeyen paralar karşısında da değer yitirdi. Örneğin Çin’in Özerk bölgesi Makao’da kullanılan Pataka 2022’de 1 liraydı, 4,57 liraya çıktı. 1 TL Pataka karşında yüzde 50 değer kaybetti” diye konuştu.

“Toplam borç 4 trilyon 315 milyar lira oldu”

Bankaların vadesinde tahsil edemediği için icra takibine aldığı batık kredilerin bir haftada 5,4 milyar lira daha artarak 7 Mart itibariyle 339,1 milyar liraya yükseldiğini, batık kredilerin 2024 yılının son haftasına göre yüzde 17,9 oranında büyüdüğünü belirten Şevkin, şöyle devam etti:

“Varlık yönetim şirketleri ile TOKİ’ye olan taksitli konut kredisi borçlarıyla birlikte toplam borç 4 trilyon 315 milyar lira oldu. Bankalar ve finans kuruluşlarının tüketicilerden zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları bireysel kredi ve kredi kartı alacakları ise son haftada da 3,4 milyar lira daha artarak 174 milyar liraya kadar yükseldi. Bankalar tarafından icra takibine alınan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarında 2025 yılı başından bu yana 35 milyar liralık artış yaşandı.

"Türkiye’de, 10 milyon kişi 25 bin liranın altında çalışıyor"

Türkiye’de, 10 milyon kişi 25 bin liranın altında, açlık sınırı civarında bir ücretle çalışıyor. 65 yaş üstü nüfusun yüzde 13’ü geçinebilmek için, inşaat gibi ağır işler de dahil, çalışmak zorunda kalıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre 3 milyon 690 bin aile sosyal yardımla geçiniyor. Ülkede her 6 kişiden 1'i sosyal yardıma muhtaç, yardım alanlar 14 milyonu aşıyor. Türkiye, AKP eliyle sosyal yardım vermekle övünülen bir ülke haline getirildi. CHP iktidarında yardım edilmiş yoksullar değil ortadan kaldırılmış bir yoksulluğu hedefliyoruz.”

Anka Haber Ajansı