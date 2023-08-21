Chp’li Şevkin’in Dinlediği Dolmuş Şoförü: Yolcu Da Bulamıyoruz Artık, İflas Etmiş Durumdayız

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin’e sorunlarını anlatan dolmuş durağı başkanı Ali Özçay, “Bindirecek yolcu bulamıyoruz. 1 lira olan parça 1000 lira oldu. Sıkıntılarımız büyük, taşıyacak yolcu da bulamıyoruz artık. Dolmuşçu olarak iflas etmiş durumdayız” dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin’e sorunlarını anlatan dolmuş durağı başkanı Ali Özçay, “Bindirecek yolcu bulamıyoruz. 1 lira olan parça 1000 lira oldu. Sıkıntılarımız büyük, taşıyacak yolcu da bulamıyoruz artık. Dolmuşçu olarak iflas etmiş durumdayız” dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana’da dolmuşçu esnafının sorunlarını dinledi. Özbirlik Durak Başkanı Ali Özçay, seçimden önce 19 lira olan mazotun 40 liraya dayandığına dikkat çekerek, “Bindirecek yolcu bulamıyoruz. 1 lira olan parça 1000 lira oldu. Sıkıntılarımız büyük, taşıyacak yolcu da bulamıyoruz artık. Dolmuşçu olarak iflas etmiş durumdayız” dedi.

Dolmuşçu Sedat Hallaçoğlu, esnafa mazotun uygun fiyattan verilmesini isteyerek, “Aynı sıkıntılar tarımda da var, taksici, servisçi kardeşlerimizde de var” diye konuştu.

Özçay, kredi de çekemediklerini belirterek, yüzde 4,5 olan faiz oranının yüzde 12 olarak düzenlendiğini söyledi. Özçay, yedek parçalarının artan fiyatlarını da aktararak, 3 bin lira olan kompresör fiyatının 8 bin liraya yükseldiğine dikkat çekti. Özçay, geçen yıl 6 bin lira olan sigorta fiyatlarının ise 12 bin liraya yükseldiğini kaydederek, hiçbir dolmuşçunun sigortasını yaptıramadığını ekledi.

Özçay, yurttaşların dolmuşa da binemediğini binenlerin de öğrenci kimliği alarak dolmuşa binmeye çalıştığını “Herkes dışarıdan öğrenci kimliği almak istiyor. Dışarıdan alabiliyorlar ve hepsi bize zarar olarak dönüyor. Yatlara mazotu ucuz olarak verirken, dolmuşçulara, servisçilere, kamyonculara neden verilmediğini anlamıyoruz. Biz bunun bize de verilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı