Chp’li Suat Özçağdaş: 10'uncu Sınıf Coğrafya Ders Kitabında Kanal İstanbul Projesi Kabul Edilemez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 10. sınıf Coğrafya ders kitabında Kanal İstanbul projesinin yer almasına sert tepki gösterdi. Özçağdaş, "Çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkı, hiçbir siyasi partinin propagandasına alet edilemez. Eğitimi bilimsellikten uzaklaştırıp siyasallaştırmak için çalışan; sorgulayan, eleştiren bir nesil yerine itaatkar ve kanaatkar bir nesil yetiştirmeyi hedefleyen bu zihniyetle her alanda, tüm gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 10. sınıf Coğrafya ders kitabında Kanal İstanbul projesinin yer almasına sert tepki gösterdi. Özçağdaş, "Çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkı, hiçbir siyasi partinin propagandasına alet edilemez. Eğitimi bilimsellikten uzaklaştırıp siyasallaştırmak için çalışan; sorgulayan, eleştiren bir nesil yerine itaatkar ve kanaatkar bir nesil yetiştirmeyi hedefleyen bu zihniyetle her alanda, tüm gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Özçağdaş, sosyal medya hesabından, "10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabında Kanal İstanbul Projesi Kabul Edilemez!" başlıklı açıklama yaptı. Özçağdaş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkemizde ne yazık ki Milli Eğitim Bakanlığı ve kendisine bağlı tüm kurumlar tarafsızlığını yitirmiş, nesnel ve bilimsel hareket edemez hale gelmiş, hak etmeden elde ettikleri koltukları bırakmama sevdasıyla eğitimi siyasete alet etmek için çalışan kişilerin elinde tehlikeli bir araç haline dönüşmüştür. Bu nedenle, her gün, Bakan Yusuf Tekin ve kendi zihniyetindeki insanlarla doldurduğu kadroların yeni bir icraatıyla karşı karşıya kalıyoruz.

Atanmış Bakan ve yerleştirdiği kadrolar, ulusal eğitim programının adına AKP’nin seçim sloganını yerleştirdi. Üstelik bunu da "beni Cumhurbaşkanı atadı, tabi ki onun için çalışacağım" diye savundu. Milli Eğitim Bakanı’nın görevinin siyasi iktidara değil; ülkeye ve çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkına hizmet etmek olduğunu her gün hatırlatsak da anlatamadık. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adı altında uygulamaya koydukları bilimsellikten uzak, program geliştirme ilkelerine uymadan hazırlanan, hiçbir pilot çalışması yapılmamış, yazarları bile belli olmayan programlarla siyasi sloganlarını eğitim sisteminin tam merkezine yerleştirdiler.

Bu yetmezmiş gibi, AKP’nin propaganda malzemesi haline getirdiği Kanal İstanbul projesi 10. Sınıf Coğrafya ders kitabında yer aldı. Çünkü görevi okullarda kullanılan ders kitabı ve eğitim araçlarının incelenmesi olan Talim Terbiye Kurulu’nun yapısı, AKP iktidarında bütünüyle bozuldu, uzmanları görevden alındı ve kadroları yandaşlarla dolduruldu. Kanal İstanbul’un ders kitabında yer alması, Talim ve Terbiye Kurulu’nun bağımsız ve bilimsel bir kurul olmaktan çıkıp, iktidarın siyasi bir aracı haline geldiğinin çok açık bir göstergesidir.

Kanal İstanbul henüz gerçekleşmemiş bir parti projesi, bir siyasi propaganda aracıdır. Doğaya, su kaynaklarına ve İstanbul’a vereceği zarar nedeniyle bilim insanlarının, şehir plancılarının ve çevre örgütlerinin karşı çıktığı, kamuoyunun büyük kesimince reddedilen, ülkemizin milyarca dolar zarara uğramasına neden olacak, milli güvenlik tehdidi oluşturan bir rant projesidir. Henüz uygulanmamış, bu denli tartışmalı bir projenin ders kitaplarında yer alması asla kabul edilemez. Ders kitapları objektif ve bilimsel bilgi sunmak, eleştirel düşünme becerisi kazandırmak, bilimsel sorgulamalara alan açmak amacıyla hazırlanır; iktidarın reklam panosu gibi kullanılamaz. Çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkı, hiçbir siyasi partinin propagandasına alet edilemez.

Eğitimi bilimsellikten uzaklaştırıp siyasallaştırmak için çalışan; sorgulayan, eleştiren bir nesil yerine itaatkar ve kanaatkar bir nesil yetiştirmeyi hedefleyen bu zihniyetle her alanda, tüm gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Çağdaş, tarafsız, bilimsel ve laik bir eğitim sisteminden asla vazgeçmeyeceğiz."

Anka Haber Ajansı