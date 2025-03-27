Chp’li Suiçmez Ve Tanal Ankara Adliyesindeki Ailelerle Birlikte

CHP Milletvekili Sibel Suiçmez, yaptığı açıklamada Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile birlikte gözaltına alınan gençlerin aileleri ile Ankara Adliyesi önünde beklediklerini ifade etti.

(ANKARA)-CHP Milletvekili Sibel Suiçmez, yaptığı açıklamada Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile birlikte gözaltına alınan gençlerin aileleri ile Ankara Adliyesi önünde beklediklerini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ardından yapılan eylemlerde öğrencilerin gözaltına alınmasına karşı CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal Ankara Adliyesi önüne kısa bir açıklama yaptı.

Sibel Suiçmez sosyal medya hesabında paylaştığı videoda şu ifadelere yer evrdi:

"Ankara Adliyesindeyiz. İçerde ifadeler alınıyor. Tabi aileler de bir yandan çocuklarına kavuşmak için bekliyor. Biz de buradayız mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz."

Sibel Suiçmez İle birlikte adliye önünde bekleyen Mahmut Tanal da şunları kaydetti:

"Merak etmeyin o çocuklar bizim yeğenlerimizdir. Halasıyız, teyzesiyiz dayısıyız o gençlerin. Netice itibariyle hepsinin morali gayet yerinde ve takipçisiyiz buradan."

Suiçmez ve Tanal birlikte ODTÜ’deki gençlerin yanına gideceklerini de söyledi.

Anka Haber Ajansı