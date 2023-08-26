Chp’li Tahtasız’ın Dinlediği Selami Eker: Ötv'siz Araba Aldım Diye Engelli Aylığımı Kestiler

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın ziyaret ettiği ve yüzde 90 engeli olan Selami Eker, “2022'nin 10'uncu ayından beri benim engelli aylığımı kestiler, ÖTV'siz araba aldım diye. Şu ana kadar da karşımda muhatap bulamadım” dedi. Tahtasız ise, “195 bin liraya aldığın araba şimdi 1 milyon oldu diye senin maaşın kesilir mi? Bunun suçlusu zaten hükümet” diye konuştu.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın ziyaret ettiği ve yüzde 90 engeli olan Selami Eker, “2022'nin 10'uncu ayından beri benim engelli aylığımı kestiler, ÖTV'siz araba aldım diye. Şu ana kadar da karşımda muhatap bulamadım” dedi. Tahtasız ise, “195 bin liraya aldığın araba şimdi 1 milyon oldu diye senin maaşın kesilir mi? Bunun suçlusu zaten hükümet” diye konuştu.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum'da yüzde 90 engelli olan ve engellilere tanınan ÖTV indiriminden yararlanarak araba aldığı için engelli aylığı kesilen Selami Eker ile görüştü.

Ekim 2022'den bu yana engelli aylığı alamadığını belirten Eker, “ÖTV'siz araba aldım diye. Şu ana kadar da karşımda muhatap bulamadım. Sosyal Yardımlaşma Müdürü'ne gittim, "12'nci aya kadar bir dur" dedi, "Maaşlar yükselecek, azalacak, çoğalacak" dedi. Beni bu tarihe kadar avuttu” diye konuştu.

Eker'in arabasını 2021 yılında 195 bin liraya aldığını belirtmesi üzerine Tahtasız, “195 bin liraya aldığın araba şimdi 1 milyon oldu diye senin maaşın kesilir mi? Bunun suçlusu zaten hükümet” dedi.

Tahtasız konu ile ilgili yazılı açıklamasında; “Araç değerinin yükselmesi nedeniyle kasko değerinin 240’ta 1’ine tekabül eden 3 bin 803 lira Selami Eker’in hane halkı geliri olarak hesaba katıldı. Böylece hane halkı geliri asgari ücretin üçte birini aşan Selami Eker’in engelli aylığı kesildi” değerlendirmesini yaptı. Açıklamada, konu ile ilgili TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verildiği de belirtildi.

Anka Haber Ajansı