Chp'li Tanal’dan Van Havaalanı'nın 3,5 Ay Süreyle Kapatılmasına Tepki: Van Turizmi Baltalanıyor

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Van Ferit Melen Havalimanı'nın 3,5 ay süreyle kapatılmasına ilişkin "Van’ın turizmi baltalanıyor. Tam da yaz sezonunda, turist akını beklenen bir dönemde havalimanının kapatılması, yerli ve yabancı turistlerin Van’a gelişini engelleyecek, otelcilik, esnaf ve turizm sektörü büyük zarar görecektir. Bölge ekonomisi ciddi kayıplara uğrayacak" açıklamasını yaptı.

(VAN)- CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Van Ferit Melen Havalimanı'nın 3,5 ay süreyle kapatılmasına ilişkin "Van’ın turizmi baltalanıyor. Tam da yaz sezonunda, turist akını beklenen bir dönemde havalimanının kapatılması, yerli ve yabancı turistlerin Van’a gelişini engelleyecek, otelcilik, esnaf ve turizm sektörü büyük zarar görecektir. Bölge ekonomisi ciddi kayıplara uğrayacak" açıklamasını yaptı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Van Havaalanı'nın 3 ay kapatılmasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Tanal, şunları kaydetti:

"Van, turizm potansiyeli yüksek, bölgenin ticaret ve ulaşım merkezi konumunda olan bir ilimizdir. Ancak Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) aldığı karar ile 1 Mayıs - 15 Ağustos 2025 tarihleri arasında Van Ferit Melen Havalimanı’nın tamamen kapatılması, Van’ın turizmine, ekonomisine ve ulaşım hakkına ağır bir darbe vuracaktır!

Van’ın Turizmi Baltalanıyor! Tam da yaz sezonunda, turist akını beklenen bir dönemde havalimanının kapatılması, yerli ve yabancı turistlerin Van’a gelişini engelleyecek, otelcilik, esnaf ve turizm sektörü büyük zarar görecektir. Bölge Ekonomisi Ciddi Kayıplara Uğrayacak! Ulaşımın kesilmesiyle Van’da ticaret aksayacak, iş dünyası mağdur olacak, bölgedeki yatırımcılar caydırılacaktır. Van, sadece turistik bir şehir değil, aynı zamanda ekonomik anlamda doğu-batı arasında köprü görevi gören bir merkezdir.

Hukuksuz ve Plansız Bir Karar! Böyle kritik bir havalimanının alternatif bir pist yapılmadan tamamen kapatılması, halka ve işletmelere danışılmadan alınan, kamu yararını gözetmeyen plansız bir uygulamadır. Türkiye’nin başka hiçbir büyük ilinde benzer bir uygulama yapılmazken, Van halkına bu çileyi reva görmek hukuksuzdur! DHMİ ve ilgili kurumlar, Van’ın turizmini, ekonomisini ve ulaşım hakkını yok eden bu yanlış karardan derhal dönmelidir! Alternatif bir çözüm üretilmeden, Van’ı 3 ay boyunca dünyaya kapatmak kabul edilemez!"

Anka Haber Ajansı