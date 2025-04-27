Chp'li Tanrıkulu: "Ak Parti İktidara Geldiğinden Beri 34 Bin 908 İşçi Yaşamını Yitirdi"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidara geldiği 2002’den bu zamana kadar toplam 34 bin 908 işçi yaşamını yitirdi. 2025 yılının ilk 3 ayında yaşamını yitiren işçi sayısı ise 443. Birilerinin dediği gibi iş cinayetleri kader, fıtrat değil, cinayettir. Adalet ve Kalkınma Partisi bir siyasal tercih olarak iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunu bir öncelik yapmış değil" dedi.

(ANKARA)- CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidara geldiği 2002’den bu zamana kadar toplam 34 bin 908 işçi yaşamını yitirdi. 2025 yılının ilk 3 ayında yaşamını yitiren işçi sayısı ise 443. Birilerinin dediği gibi iş cinayetleri kader, fıtrat değil, cinayettir. Adalet ve Kalkınma Partisi bir siyasal tercih olarak iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunu bir öncelik yapmış değil" dedi.

Tanrıkulu, 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, AK Parti'nin iş sağlığı ve güvenliği konusunu öncelemediğini ve 2002'de iktidara gelmesinden bu yana yaklaşık 35 bin işçinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Tanrıkulu, şunları söyledi:

"28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü, bir anma günü. 2002’den bu yana Birleşmiş Milletler tarafından da tanındı ve takvime alındı ancak Türkiye’de böyle bir gün, Meclis tarafından henüz bir anma günü olarak kabul edilmedi.

"Cinayetler Türkiye’nin her tarafında devam ediyor"

Sadece nisan ayında, Diyar, 16 yaşında bir işçi, Kahramanmaraş TOKİ Elbistan inşaatında çalışırken intihar etti. 16 yaşındaki Halil, Gaziantep’teki iş yerinde elini makineye kaptırdı. 17 yaşındaki Necip, çalıştığı firmada seyyar merdivenden 2’nci kattan düştü ve yaşamını yitirdi. 14 yaşındaki Abdurrahman Niğde Bor’da plastik geri dönüşüm tesisinde kolunu makineye kaptırdı ve yaşamını yitirdi. Bunun gibi birçok örnek var. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidarında olduğu yıllarda yüzlerce çocuk maalesef yaşamını yitirdi. 2013-2024 arasında en az 2 bin 664 işçi yaşamını yitirdi. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidara geldiği 2002’den bu zamana kadar da toplam 34 bin 908 işçi yaşamını yitirdi. 2025 yılının ilk 3 ayında yaşamını yitiren işçi sayısı ise 443. Bunun içinde kadın, çocuk ve göçmen işçiler var. Birilerinin dediği gibi iş cinayetleri kader, fıtrat değil, cinayettir. Adalet ve Kalkınma Partisi bir siyasal tercih olarak iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunu bir öncelik yapmış değil. Bu cinayetler Türkiye’nin her tarafında devam ediyor. Bununla mücadele etmeye devam edeceğiz. Yaşamını yitiren bütün işçi kardeşlerime de rahmet diliyorum."

Anka Haber Ajansı