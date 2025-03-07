Chp'li Tanrıkulu: "Birlikte Mücadeleye Ve Kadın Örgütlerinin Yanında Durmaya Devam Edeceğiz"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle "Dünya Ekonomik Forumu tarafından yıllardır düzenlenen cinsiyet eşitsizliği endeksinde Türkiye, 146 ülke arasında 127'nci sırada. Bunu telafi etmek için de sahada hiçbir adım atılmıyor maalesef ve kadınlar; erkeklere göre daha işsiz, daha fazla eziliyorlar, emekleri daha fazla sömürülüyor ve maalesef koruma imkanlarından da faydalanamıyorlar ve hayatın her alanındaki eşitsizlik devam ediyor. Bunun için birlikte mücadel

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle "Dünya Ekonomik Forumu tarafından yıllardır düzenlenen cinsiyet eşitsizliği endeksinde Türkiye, 146 ülke arasında 127'nci sırada. Bunu telafi etmek için de sahada hiçbir adım atılmıyor maalesef ve kadınlar; erkeklere göre daha işsiz, daha fazla eziliyorlar, emekleri daha fazla sömürülüyor ve maalesef koruma imkanlarından da faydalanamıyorlar ve hayatın her alanındaki eşitsizlik devam ediyor. Bunun için birlikte mücadeleye ve kadın örgütlerinin yanında durmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle açıklama yaptı. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanmaması ve İstanbul Sözleşmesi'nden tek taraflı çekilme kararının sonucu olarak iktidar tarafından sürekli yapılan aile vurgusuna karşın toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gidermek için hiçbir adım atılmadığına dikkat çeken Tanrıkulu, şunları söyledi:

"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde emekçi kadınların, ezilen kadınların, istismara ve şiddete uğrayan kadınların gününü kutluyorum, tabii buna kutlamak denirse eğer. Zira Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gidermek için hiçbir adım atılmıyor, aksine her yıl daha geriye giden bir tablo karşımıza çıkıyor. Geçen yıl 106 kadın iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi, 328 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 645 kadın da çok ağır şiddete maruz kaldı. Dünya Ekonomik Forumu tarafından yıllardır düzenlenen cinsiyet eşitsizliği endeksinde Türkiye, 146 ülke arasında 127'nci sırada ve Avrupa ülkeleri arasında da en dipte. Bunu telafi etmek için de sahada hiçbir adım atılmıyor maalesef ve kadınlar, erkeklere göre daha işsiz, daha fazla eziliyorlar, emekleri daha fazla sömürülüyor ve maalesef koruma imkanlarından da faydalanamıyorlar ve hayatın her alanındaki eşitsizlik devam ediyor. Bunun için birlikte mücadeleye ve kadın örgütlerinin yanında durmaya devam edeceğiz."

Anka Haber Ajansı