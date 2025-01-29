Chp'li Tanrıkulu, : Bütün Bu İşlemler Hukuka Aykırı, Anayasaya Aykırı, Yargı Uygulamasıyla İzah Edilemez

"Bilirkişi soruşturması" kapsamında gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Programlar Müdürü Kürşad Oğuz hakkındaki tutuklama istemine tepki gösteren CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği sorgulama yapacak ve kararı göreceğiz. Biliyoruz ki; bütün bu işlemler hukuka aykırı, Anayasaya aykırı, yargı uygulamasıyla izah edilemez" dedi. Tanrıkulu "Siyasal iktidarın siyasal gündeminin aracısı olmayın, infazcısı olmayın" diyerek ça

(İSTANBUL) - "Bilirkişi soruşturması" kapsamında gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Programlar Müdürü Kürşad Oğuz hakkındaki tutuklama istemine tepki gösteren CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği sorgulama yapacak ve kararı göreceğiz. Biliyoruz ki; bütün bu işlemler hukuka aykırı, Anayasaya aykırı, yargı uygulamasıyla izah edilemez" dedi. Tanrıkulu "Siyasal iktidarın siyasal gündeminin aracısı olmayın, infazcısı olmayın" diyerek çağrı yaptı.

"Bilirkişi soruşturması" kapsamında gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan'ın ardından ifadesine başvurulmak üzere adliyeye götürülen Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Programlar Müdürü Kürşad Oğuz'un savcılık ifadeleri tamamlandı. Pehlivan, Toktaş ve Oğuz, savcılık tarafından tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Çağlayan Adliyesi'nde sevke ilişkin açıklama yaptı. Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Gazeteciler Barış Pehlivan, Suat Toktaş ve Kürşad Oğuz’un savcılık işlemleri tamamlandı. Savcılık, üç gazeteci dostumuz için de üst yazıyla tutuklanmaları için Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmelerine karar verdi. Sevk yazılarına baktım; iki maddeden sevk edilmişler. Birisi TCK 133. Madde; "Kişiler arasındaki özel konuşmaların deşifre edimesi, rıza dışında yayılması'. Diğeri de aynı yasanın 277’nci maddesi; "Yargı görevi yapan bilirkişileri etkileme suçu'. Her ikisinde de suç yok. Bunu bu işlemi yapan savcılar da biliyor. Gazetecidir arkadaşlarımız, gazetecilik faaliyeti yapmışlar, özel görüşmeyi deşifre etmemişler ve zaten arama gerçekleştiğinde de Halk TV’den arandığı belirtilmiş. Kendisi de bilirkişi ve Halk TV’den arayan birinin özel konuşma yapmayacağı belli. Dolayısıyla burada suç yok.

İkinci olarak, nasıl etkileyecek? Öyle bir konuşma olmamış. "Sen bu raporu nasıl yazarsın?" dememiş, tehdit etmemiş. Gazetecilik refleksiyle mülakat yapmaya çalışmış ve öğrenmeye çalışmış. Alt sınırları 6 ay, 2 yıl olan bu suçlardan dolayı sevk edildiler. Şimdi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği sorgulama yapacak ve kararı göreceğiz. Biliyoruz ki; bütün bu işlemler hukuka aykırı, Anayasaya aykırı, yargı uygulamasıyla izah edilemez. Siyasetin uygulamaya başladığı yeni bir konsept var; muhalefeti tek tek bulundukları alanlarda zayıflatmak, etkisiz hale getirmek. Siyasi partileri, sivil toplumu, yerel yönetimleri, basını etkisiz hale getirmek. Adalet ve Kalkınma Partisi yargı aracılığıyla bunu yapıyor, bizim muhattabımız elbette siyasi iktidardır ama yargıçlara da şunu söyleriz: Siyasal iktidarın siyasal gündeminin aracısı olmayın, infazcısı olmayın."

Anka Haber Ajansı