Chp’li Tanrıkulu: Çoklu Baroyu Kaldıracağız

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 5 Nisan Avukatlar Günü’nde; “Çoklu baroyu kaldıracağız, baroları Anayasa’da tanımlayacağız. Avukatlık mesleğini yeniden gerçek anlamda saygınlığına kavuşturacağız” açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 5 Nisan Avukatlar Günü’nde depremde yaşamını yitiren avukatlara başsağlığı diledi. Tanrıkulu, avukatlık mesleğinin baskı altında olduğunu kaydederek, “Yüzlerce meslektaşımız cezaevinde. Selahattin Demirtaş, Selçuk Kozağaçlı, Can Atalay ve diğer meslek taşlarımız. Hepsine buradan selam ve sevgilerimi iletiyorum. Özgürlüğüne kavuşacakları günler çok uzak değildir” dedi.

Tanrıkulu, savunmanın yargının kurucu unsuru olmaktan çıkarıldığına dikkat çekerek, “Çok yakın zamanda yeniden savunma mesleğini yargının gerçek anlamda kurucu unsuru haline getireceğiz. Baroları ve savunma mesleğini olması gerektiği yere taşıyacağız. Avukatların emekleri sömürülüyor. Maalesef genç meslektaşlarımız işsiz ve açlık sınırında yaşıyorlar. Emekleri sömürülüyor. Kamu avukatlarının bir statüleri yok. Hizmet, makam ve temsil tazminatı almıyorlar ve emekleri sömürülüyor. Bulunduğu kurumlarda mobbinglere uğruyorlar. Bütün bunlara son vereceğiz. Çoklu baroyu kaldıracağız, baroları Anayasa’da tanımlayacağız. Avukatlık mesleğini yeniden gerçek anlamda saygınlığına kavuşturacağız ve avukatları gerçek anlamda adaletin yürütücüsü haline getireceğiz” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı