Chp’li Tanrıkulu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ni Ziyaret Etti, Bayrak Mesajı Verdi

Chp’li Tanrıkulu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ni Ziyaret Etti, Bayrak Mesajı Verdi

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti’den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük’ü ziyaret etti.

AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti’den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük’ü ziyaret etti.

31 Mart yerel seçimlerinden Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’den (DEM Parti) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük’e CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Tanrıkulu, son günlerde DEM Partili belediyelerde yaşanan bayrak tartışmalarına değindi. Tanrıkulu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Önceki Eş Başkanları hapiste olan ve zorunlu olarak memleketlerinden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, seçilmiş yeni Eş Başkanlarını İl Örgütümüzle beraber ziyaret edip tebriklerimizi sunduk. Günlerdir bayrak üzerinden yürütülen, yalanlarla ve manipülasyonlarla dolu provokasyonun amacı çok açık. Bayrak hepimizin ortak değeri ve ortak değerimizi hukuk dışı operasyonlarının zemini olarak kullanmak isteyenlerin de farkındayız. Provokasyonlar ve manipülasyonlar bu ülkenin seçilmiş Belediye Başkanlarına karşı sopa olarak kullanılmamalı. Ayıptır, ayıp.”

Anka Haber Ajansı

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