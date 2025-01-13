Chp'li Tanrıkulu, Silivri Cezaevi'nde Özer, Kavala, Mızraklı, Atalay Ve Kahraman'ı Ziyaret Etti

Chp'li Tanrıkulu, Silivri Cezaevi'nde Özer, Kavala, Mızraklı, Atalay Ve Kahraman'ı Ziyaret Etti

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Silivri Cezaevi’nde görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Gezi davası tutukluları Osman Kavala, Can Atalay ve Tayfun Kahraman ile eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti. Tanrıkulu, “Herkese selam ve sevgilerini ilettiler. İyi yıllar diliyorlar. Yeni yılın adaletle buluşması gerektiği konusundaki görüşlerini ifade ettiler” dedi.

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Silivri Cezaevi’nde görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Gezi davası tutukluları Osman Kavala, Can Atalay ve Tayfun Kahraman ile eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti. Tanrıkulu, “Herkese selam ve sevgilerini ilettiler. İyi yıllar diliyorlar. Yeni yılın adaletle buluşması gerektiği konusundaki görüşlerini ifade ettiler” dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bugün Silivri Cezaevi'nde görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Gezi davası tutukluları Osman Kavala, Can Atalay ve Tayfun Kahraman ile eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Silivri Cezaevindeyim. Biraz önce dostlarım Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Osman Kavala, Selçuk Mızraklı, Milletvekili Can Atalay yine Tayfun Kahraman'ı ziyaret ettim. Herkese selam ve sevgilerini ilettiler. İyi yıllar diliyorlar. Yeni yılın adaletle buluşması gerektiği konusundaki görüşlerini ifade ettiler.

Ahmet Özer yaklaşık iki buçuk aydır cezaevinde, belediye başkanı eğer bununla ilgili bir soruşturma dosyası hazırlanmışsa, o soruşturma dosyasının tamamlanma aşamasında ancak gözaltı işlemi yapılır ki, yapılmaması lazım, ancak aradan iki buçuk ay geçti. Henüz iddianeme ortada yok. Yani amaçlanan şu: İlk önce görevden alalım, bir hapse atalım, iddianamesi Allah kerim yazarız, içeride bir süre kalsın bakalım, delil toplayalım, delil oluşturalım. Böyle bir yargı uygulaması olamaz.

Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay, Gezi Davası’nda tamamen hukuka aykırı bir şekilde yargılandılar. Adil olmayan bir biçimde yargılandılar ve hüküm kuruldu. Dosyalar Anayasa Mahkemesi’nin önünde. Anayasa Mahkemesi eğer bunu gündemine alırsa mutlaka adil yargılama ilkelerine aykırılıktan bir ihlal tespiti yapacaktır. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkından bir ihlal tespiti yapacaktır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var, ayrıca uygulanmayan, bu dava ile ilgili olarak, Osman Kavala ile ilgili olan. Dolayısıyla adaletle ilgili bekleyiş, beklenti ve adaletin gerçekleşmesi beklentisi burada var. O beklentilerin bir an evvel yargı tarafından yerine getirilmesi lazım.'

Anka Haber Ajansı

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