Chp'li Tanrıkulu: "Sırrı Süreyya Önder İyi Bir Dostum, Umuyorum Aşacak"

Chp'li Tanrıkulu: "Sırrı Süreyya Önder İyi Bir Dostum, Umuyorum Aşacak"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e ilişkin, "Son derece üzgünüm, kendisi iyi bir dostum. Bu hayatta birçok şeyi paylaştığımız, sohbet ettiğimiz biri, eskiye dayalı bir dostluğumuz var. Umuyorum aşacak" dedi.

(İSTANBUL) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e ilişkin, "Son derece üzgünüm, kendisi iyi bir dostum. Bu hayatta birçok şeyi paylaştığımız, sohbet ettiğimiz biri, eskiye dayalı bir dostluğumuz var. Umuyorum aşacak" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi önünde ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Son derece üzgünüm, kendisi iyi bir dostum. Bu hayatta birçok şeyi paylaştığımız, sohbet ettiğimiz biri, eskiye dayalı bir dostluğumuz var. Umuyorum aşacak. Doktorlar da ellerinden geleni yaptılar bu saate kadar. Birçok da badire atlatmıştı, herkes biliyor. İyi düşünmek ve dua etmekten başka yapacağımız bir şey yok. Rahatsızlıkları vardı ama takip ediyordu. Doktorların sıkı takibi altındaydı ama ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Sağlığı için herkes duacı, çok önemli bir süreçten de geçiyoruz, kendisinin çok önemli katkıları da vardı."

Anka Haber Ajansı

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