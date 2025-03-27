Chp'li Tanrıkulu, Sorgu Tutanaklarını Paylaştı: Saraçhane'de Gözaltına Alınan Gençlere İşkence Yapıldı

Chp'li Tanrıkulu, Sorgu Tutanaklarını Paylaştı: Saraçhane'de Gözaltına Alınan Gençlere İşkence Yapıldı

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Saraçhane’de gözaltına alınan gençlerin işkenceye maruz kaldığını, elinde sorgu tutanakları ve polis ifadeleri bulunduğunu belirterek, genç bir üniversiteli kadının taciz ve işkenceye uğradığını açıkça beyan ettiğini söyledi.

(İSTANBUL) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Saraçhane’de gözaltına alınan gençlerin işkenceye maruz kaldığını, elinde sorgu tutanakları ve polis ifadeleri bulunduğunu belirterek, genç bir üniversiteli kadının taciz ve işkenceye uğradığını açıkça beyan ettiğini söyledi.

Tanrıkulu, gözaltında yaşananların Sulh Ceza Hakimliği’nde de dile getirildiğini ancak mahkemenin bu iddiaları görmezden geldiğini iddia etti. Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı’na seslenen Tanrıkulu, “İşkence yoktur diyorsunuz. Ancak bizzat kendi görgüm ve elimdeki belgelerle ortaya koyuyorum ki, gözaltına alınan gençlere işkence yapılmıştır. Üstelik bunun gizlenmesi için kolluk, savcılık ve yargı makamları sessiz kalmıştır” ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu şunları söyledi:

"Saraçhane’de gözaltına alınan gençlere feci şekilde işkence yapıldığını paylaşmıştım. Elimde sorgu tutanağı ve polis ifadesi var. Genç bir üniversiteli kadın yurttaşımız, kendisine nasıl tacizde bulunulduğunu, nasıl işkenceye uğradığını açık biçimde kendi beyanlarıyla ortaya koymuş.

Sonra Sulh Ceza Hakimliği’nde beyanlarını tekrar etmiş, avukat meslektaşımız da tüm bu yaşananları zapta geçirmiş. Sulh Ceza Hakimi’nin ne yapması lazım? Aynı anda suç duyurusunda bulunması lazım ama görmezden gelmiş ve başka kararlar vermiş.

Adalet Bakanı’na Meclis’ten sesleniyorum; "İşkence yoktur" diyorsunuz. Bizzat kendi görgüm, gözaltına alınan gençlere, gözaltı sırasında ve sonrasında İstanbul’da işkence yapılmıştır ve bunun gizlenmesi için de kolluk makamları da, savcılık makamları da, yargı makamları da sessiz kalmıştır; üstünü örtmeye çalışmıştır. İfadeyi de videoyla beraber paylaşıyorum; gencimizin ismi bende saklı."

Anka Haber Ajansı

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